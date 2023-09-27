Пляжі на Світязі пішли під воду

Пляжі на Світязі пішли під воду
Славетне озеро Світязь на Волині вийшло із берегів і практично затопило зони відпочинку та бунгало на центральному пляжі.

Про це пише Буг.

Світязь вийшов з берегів та затопив пляжі. Навіть катамаран, що лишили на березі, оточила вода.
Пляжі на Світязі пішли під воду

Минулого року у зв’язку з затопленням пляжу, туристи орендували шезлонги, щоб відпочити та позасмагати біля озера. До слова, за даними Регіонального офісу водних ресурсів Волині, відносна відмітка Світязя станом на початок березня наблизилася до максимальної позначки – 190 сантиметрів, яку фіксували ще в 1982 році.
Пляжі на Світязі пішли під воду

Нагадаємо, озеро Світязь не входить у 5-кілометрову прикордонну зону, але власників турбаз просять надавати списки усіх відпочивальників. Туристам, які приїдуть на відпочинок на Шацькі озера, не потрібна перепустка від прикордонників.
Пляжі на Світязі пішли під воду
Пляжі на Світязі пішли під воду

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Теги: Світязь, відпочинок
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