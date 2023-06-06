Волинянин незаконно зрубав 46 дерев, порізав їх на колоди та перевіз додому
Сьогодні, 12:39
Волинянина підозрюють у незаконній порубці дерев.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 55-річному жителю села Оса Ковельського району повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев, перевезенні, зберіганні незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України).
За даними слідства, у серпні 2023 року чоловік незаконно зрубав 46 дерев на території Осівського лісництва ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство», розкрижував їх на колоди та перевіз їх до свого місця проживання.
Згодом незаконно зрубану деревину виявили та вилучили працівники поліції.
Діями волинянина спричинено тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на суму понад 227 тисяч гривень.
Довідково: санкцією ч.4 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев у лісах, перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, передбачене покарання до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 55-річному жителю села Оса Ковельського району повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев, перевезенні, зберіганні незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України).
За даними слідства, у серпні 2023 року чоловік незаконно зрубав 46 дерев на території Осівського лісництва ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство», розкрижував їх на колоди та перевіз їх до свого місця проживання.
Згодом незаконно зрубану деревину виявили та вилучили працівники поліції.
Діями волинянина спричинено тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на суму понад 227 тисяч гривень.
Довідково: санкцією ч.4 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев у лісах, перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, передбачене покарання до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин незаконно зрубав 46 дерев, порізав їх на колоди та перевіз додому
Сьогодні, 12:39
Пляжі на Світязі пішли під воду
Сьогодні, 12:17
Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів
Сьогодні, 12:10
Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей
Сьогодні, 11:55