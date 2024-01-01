Бійці ССО знищили «жирну» ціль на Донеччині

Бійці ССО знищили «жирну» ціль на Донеччині
«Жирну» ціль оператори 3-го полку ССО виявили під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку.

Нею виявилася машина зі складу автоматизованої станції перешкод «Р-378Б» комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2», повідомляє у телеграмі командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За допомогою ударного БПЛА ціль було знищено.



Довідково:

«Борисоглєбськ-2» – російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії рф – з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України.


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Теги: війна, ЗСУ
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