Бійці ССО знищили «жирну» ціль на Донеччині
Сьогодні, 12:53
«Жирну» ціль оператори 3-го полку ССО виявили під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку.
Нею виявилася машина зі складу автоматизованої станції перешкод «Р-378Б» комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2», повідомляє у телеграмі командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
За допомогою ударного БПЛА ціль було знищено.
Довідково:
«Борисоглєбськ-2» – російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії рф – з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України.
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Нею виявилася машина зі складу автоматизованої станції перешкод «Р-378Б» комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2», повідомляє у телеграмі командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
За допомогою ударного БПЛА ціль було знищено.
Довідково:
«Борисоглєбськ-2» – російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії рф – з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України.
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