Бійці ССО знищили «жирну» ціль на Донеччині





Нею виявилася машина зі складу автоматизованої станції перешкод «Р-378Б» комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2», повідомляє у телеграмі командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.



За допомогою ударного БПЛА ціль було знищено.







Довідково:



«Борисоглєбськ-2» – російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії рф – з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Жирну» ціль оператори 3-го полку ССО виявили під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку.Нею виявилася машина зі складу автоматизованої станції перешкод «Р-378Б» комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2», повідомляє у телеграмі командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.За допомогою ударного БПЛА ціль було знищено.

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