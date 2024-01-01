Блокада кордону на трьох пунктах пропуску продовжується: у черзі – 450 вантажівок

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко поінформував, що польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні.Про церозповів на брифінгу "Ситуація на кордоні з Польщею та перспективи розблокування пунктів пропуску для проїзду українських вантажівок", 10 квітня."Продовжується блокування трьох напрямків – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". Сукупно в чергах стоять 450 вантажівок", — сказав речник ДПСУ.Демченко зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.Він зауважив, що є черги й на раніше розблокованих напрямках. За його словами, особливо це відчувається у напрямку пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". На першому очікує 700 вантажівок станом на ранок і близько 600 — навпроти "Шегині".Речник ДПСУ додав, що польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту та вантажів з гуманітарною допомогою.