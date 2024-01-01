СБУ зловила спритників, які хотіли вивезти з України обладнання до бойових літаків

СБУ зловила спритників, які хотіли вивезти з України обладнання до бойових літаків
Працівники СБУ викрили ділків, які хотіли вивезти з України прицільні комплекси до бойових літаків.

Про це в телеграмі інформує СБУ.

Служба безпеки запобігла спробам нелегального вивезення за межі України високотехнологічного авіаобладнання.

У різних регіонах нашої держави затримано двох ділків, які намагалися приховано відправити за кордон українські зразки комплектуючих для бойової авіації.

Серед вилученого – устаткування, яке входить до прицільної системи винищувачів.
СБУ зловила спритників, які хотіли вивезти з України обладнання до бойових літаків

Так, у Кропивницькому затримано місцевого жителя, який планував налагодити міжнародний канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення.

Для «першого разу» ділок намагався продати до країни ЄС комплектуючі до оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29.

Щоб переправити «посилку» за кордон, він хотів оформити її через популярний сервіс поштового зв’язку, вказавши недостовірні дані у митній декларації.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі відправки авіаобладнання.

За наявними даними, клієнтами фігуранта були «перекупи» технологічного устаткування, які хотіли перепродати його за вищу ціну.
СБУ зловила спритників, які хотіли вивезти з України обладнання до бойових літаків

На Полтавщині викрито ще одного ділка, який хотів реалізувати за кордон запчастини до авіаційної техніки.

Передусім мова йшла про комплектуючі до ударних гелікоптерів Мі-24 та корабельних гвинтокрилів Ка-27.

Щоб знайти клієнтів, зловмисник розміщував рекламні інтернет-оголошення на міжнародних торговельних платформах.

Знайшовши іноземного «замовника», фігурант готував для нього поштове відправлення, яке оформив як «цивільне» обладнання.

Співробітники СБУ вчасно зреагували і затримали ділка під час відправлення «посилки».

При обшуку в його помешканні виявлено додаткове обладнання, яке фігурант готував для відправки за кордон.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.
СБУ зловила спритників, які хотіли вивезти з України обладнання до бойових літаків

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Теги: СБУ, злочин
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