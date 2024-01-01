СБУ зловила спритників, які хотіли вивезти з України обладнання до бойових літаків

Працівники СБУ викрили ділків, які хотіли вивезти з України прицільні комплекси доПро це в телеграмі інформує СБУ.Служба безпеки запобігла спробам нелегального вивезення за межі України високотехнологічного авіаобладнання.У різних регіонах нашої держави затримано двох ділків, які намагалися приховано відправити за кордон українські зразки комплектуючих для бойової авіації.Серед вилученого – устаткування, яке входить до прицільної системи винищувачів.Так, у Кропивницькому затримано місцевого жителя, який планував налагодити міжнародний канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення.Для «першого разу» ділок намагався продати до країни ЄС комплектуючі до оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29.Щоб переправити «посилку» за кордон, він хотів оформити її через популярний сервіс поштового зв’язку, вказавши недостовірні дані у митній декларації.Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі відправки авіаобладнання.За наявними даними, клієнтами фігуранта були «перекупи» технологічного устаткування, які хотіли перепродати його за вищу ціну.На Полтавщині викрито ще одного ділка, який хотів реалізувати за кордон запчастини до авіаційної техніки.Передусім мова йшла про комплектуючі до ударних гелікоптерів Мі-24 та корабельних гвинтокрилів Ка-27.Щоб знайти клієнтів, зловмисник розміщував рекламні інтернет-оголошення на міжнародних торговельних платформах.Знайшовши іноземного «замовника», фігурант готував для нього поштове відправлення, яке оформив як «цивільне» обладнання.Співробітники СБУ вчасно зреагували і затримали ділка під час відправлення «посилки».При обшуку в його помешканні виявлено додаткове обладнання, яке фігурант готував для відправки за кордон.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України.Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.