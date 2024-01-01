На Волині «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук

полеглого прикордонника Миколи Карпука.



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У середу, 10 квітня, на Волинь «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук.







Відомо, що житель села Гута, солдат 3 прикордонного загону Микола Миколайович Карпук ,19.04.1977 року народження, загинув внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні із життям, на східному напрямку.



19 квітня Герою виповнилося б лише 47.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині краяни зустріли скорботний кортеж із тіломПро це пише ВСН У середу, 10 квітня, на Волинь «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук.Відомо, що житель села Гута, солдат 3 прикордонного загону Микола Миколайович Карпук ,19.04.1977 року народження, загинув внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні із життям, на східному напрямку.19 квітня Герою виповнилося б лише 47.

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