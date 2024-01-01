На Волині «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук

На Волині «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук
На Волині краяни зустріли скорботний кортеж із тілом полеглого прикордонника Миколи Карпука.

Про це пише ВСН.

У середу, 10 квітня, на Волинь «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук.

На Волині «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук


Відомо, що житель села Гута, солдат 3 прикордонного загону Микола Миколайович Карпук ,19.04.1977 року народження, загинув внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні із життям, на східному напрямку.

19 квітня Герою виповнилося б лише 47.

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Теги: загиблі, війна
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