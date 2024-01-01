На Волині «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук
Сьогодні, 14:07
На Волині краяни зустріли скорботний кортеж із тілом полеглого прикордонника Миколи Карпука.
Про це пише ВСН.
У середу, 10 квітня, на Волинь «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук.
Відомо, що житель села Гута, солдат 3 прикордонного загону Микола Миколайович Карпук ,19.04.1977 року народження, загинув внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні із життям, на східному напрямку.
19 квітня Герою виповнилося б лише 47.
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Про це пише ВСН.
У середу, 10 квітня, на Волинь «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук.
Відомо, що житель села Гута, солдат 3 прикордонного загону Микола Миколайович Карпук ,19.04.1977 року народження, загинув внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні із життям, на східному напрямку.
19 квітня Герою виповнилося б лише 47.
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