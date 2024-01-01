Правоохоронці розшукали зниклого на Волині дідуся
Сьогодні, 14:24
Правоохоронцям вдалося розшукати зниклого на Волині 80-річного жителя Березичі Василя Терещука.
Про це у телеграмі повідомляє Нове життя.
До пошукових заходів долучилися поліцейські, військовослужбовці Держприкордонслужби та РТЦК, лісівники.
Наразі розшуканого оглядають медики, протиправних дій щодо нього не скоєно.
Нагадаємо, поліція просила допомоги у розшуку 80-річного жителя села Березичі Камінь-Каширського району.
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Про це у телеграмі повідомляє Нове життя.
До пошукових заходів долучилися поліцейські, військовослужбовці Держприкордонслужби та РТЦК, лісівники.
Наразі розшуканого оглядають медики, протиправних дій щодо нього не скоєно.
Нагадаємо, поліція просила допомоги у розшуку 80-річного жителя села Березичі Камінь-Каширського району.
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