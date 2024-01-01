Правоохоронці розшукали зниклого на Волині дідуся

Правоохоронці розшукали зниклого на Волині дідуся
Правоохоронцям вдалося розшукати зниклого на Волині 80-річного жителя Березичі Василя Терещука.

Про це у телеграмі повідомляє Нове життя.

До пошукових заходів долучилися поліцейські, військовослужбовці Держприкордонслужби та РТЦК, лісівники.

Наразі розшуканого оглядають медики, протиправних дій щодо нього не скоєно.

Правоохоронці розшукали зниклого на Волині дідуся


Нагадаємо, поліція просила допомоги у розшуку 80-річного жителя села Березичі Камінь-Каширського району.

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Теги: розшук, Волинь
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