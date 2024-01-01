Правоохоронці розшукали зниклого на Волині дідуся

Василя Терещука.



Про це у телеграмі повідомляє



До пошукових заходів долучилися поліцейські, військовослужбовці Держприкордонслужби та РТЦК, лісівники.



Наразі розшуканого оглядають медики, протиправних дій щодо нього не скоєно.







Нагадаємо, поліція просила допомоги у розшуку 80-річного жителя села Березичі Камінь-Каширського району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронцям вдалося розшукати зниклого на Волині 80-річного жителя БерезичіПро це у телеграмі повідомляє Нове життя До пошукових заходів долучилися поліцейські, військовослужбовці Держприкордонслужби та РТЦК, лісівники.Наразі розшуканого оглядають медики, протиправних дій щодо нього не скоєно.Нагадаємо,у розшуку 80-річного жителя села Березичі Камінь-Каширського району.

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