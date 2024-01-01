На хабарі у $30 тисяч погорів дует мера і секретаря міськради на Дніпропетровщині

На хабарі у $30 тисяч погорів дует мера і секретаря міськради на Дніпропетровщині
На хабарі у 30 тисяч доларів правоохоронці викрили мера та секретаря міськради на Дніпропетровщині.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру міському голові та секретарю міськради на Дніпропетровщині в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368, КК України ).
На хабарі у тисяч погорів дует мера і секретаря міськради на Дніпропетровщині

За даними слідства, підозрювані вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів США. За ці кошти вони обіцяли сприяти вирішенню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4500 кв м з можливістю подальшого оформлення права власності на цю будівлю.
На хабарі у тисяч погорів дует мера і секретаря міськради на Дніпропетровщині

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.
На хабарі у тисяч погорів дует мера і секретаря міськради на Дніпропетровщині

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
На хабарі у тисяч погорів дует мера і секретаря міськради на Дніпропетровщині

Досудове розслідування та оперативний супровід - ДБР.
На хабарі у тисяч погорів дует мера і секретаря міськради на Дніпропетровщині

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Теги: хабар, Україна
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