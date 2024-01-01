Лучани прощатимуться з Героєм Максимом Устимчуком
Сьогодні, 15:01
У Луцьку післязавтра, 12 квітня, відбудеться прощання з полеглим військовослужбовцем Максимом Устимчуком.
Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.
У п’ятницю, 12 квітня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Устимчука Максима Васильовича (08.10.1998 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Зміїнець.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
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Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.
У п’ятницю, 12 квітня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Устимчука Максима Васильовича (08.10.1998 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Зміїнець.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
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