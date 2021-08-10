Мусульмани у Луцьку відзначають одне із найбільших свят – Ораза-байрам

Мусульмани у Луцьку відзначають одне із найбільших свят – Ораза-байрам
Мусульмани у Луцьку приєдналися до святкової молитви, присвяченої Ораза-байраму — одному з головних мусульманських свят.

Про це пише Суспільне.

Як розповів голова релігійної громади "Рахма" Сервер Зейнідінов, напередодні, 9 квітня, після вечірньої молитви завершився місяць Рамадан.

"Це – святковий намаз, те що закінчився піст. Прихожани, мусульмани збираються в мечеті і разом проводять колективний намаз. Він короткий – два рікета намаза. До цього сидять люди, поки намаз почнеться – возвеличення Господа", — говорить Сервер Зейнідінов.
Мусульмани у Луцьку відзначають одне із найбільших свят – Ораза-байрам

Іслам Мухамед на молитву прийшов з донькою. Він — єгиптянин, 16 років проживає у Луцьку.

"Сьогодні самий великий день, і ще три дні святкуємо, — каже Іслам. — Як всі, як в Україні, люди ходять на могилки, ходимо один до одного в сім’ї, даруємо подарунки".
Мусульмани у Луцьку відзначають одне із найбільших свят – Ораза-байрам

Ще один учасник молитви, Емомалі Худжаєв, розповів: на Волині проживає чотири роки. Він родом з міста Куляб Республіки Таджикистан. В Україну приїхав 1986-го, після навчання у Кадіївці Луганської області, працював на заводі, згодом шахтарем. Зараз служить у Збройних силах України.
Мусульмани у Луцьку відзначають одне із найбільших свят – Ораза-байрам

"У мусульман не має такого — це не твоя Батьківщина. Де б не жив мусульманин — він має захищати цю Батьківщину. Я з командуванням розмовляв, вони дозвіл дали. Ми тримали піст, молились, у ЗСУ немає із цим обмежень", — додав Емомалі Худжаєв.

Після молитви мусульмани сіли за обов'язковий святковий стіл.


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Теги: мусульмани, Луцьк
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