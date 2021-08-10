Мусульмани у Луцьку відзначають одне із найбільших свят – Ораза-байрам
Сьогодні, 13:31
Мусульмани у Луцьку приєдналися до святкової молитви, присвяченої Ораза-байраму — одному з головних мусульманських свят.
Про це пише Суспільне.
Як розповів голова релігійної громади "Рахма" Сервер Зейнідінов, напередодні, 9 квітня, після вечірньої молитви завершився місяць Рамадан.
"Це – святковий намаз, те що закінчився піст. Прихожани, мусульмани збираються в мечеті і разом проводять колективний намаз. Він короткий – два рікета намаза. До цього сидять люди, поки намаз почнеться – возвеличення Господа", — говорить Сервер Зейнідінов.
Іслам Мухамед на молитву прийшов з донькою. Він — єгиптянин, 16 років проживає у Луцьку.
"Сьогодні самий великий день, і ще три дні святкуємо, — каже Іслам. — Як всі, як в Україні, люди ходять на могилки, ходимо один до одного в сім’ї, даруємо подарунки".
Ще один учасник молитви, Емомалі Худжаєв, розповів: на Волині проживає чотири роки. Він родом з міста Куляб Республіки Таджикистан. В Україну приїхав 1986-го, після навчання у Кадіївці Луганської області, працював на заводі, згодом шахтарем. Зараз служить у Збройних силах України.
"У мусульман не має такого — це не твоя Батьківщина. Де б не жив мусульманин — він має захищати цю Батьківщину. Я з командуванням розмовляв, вони дозвіл дали. Ми тримали піст, молились, у ЗСУ немає із цим обмежень", — додав Емомалі Худжаєв.
Після молитви мусульмани сіли за обов'язковий святковий стіл.
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Про це пише Суспільне.
Як розповів голова релігійної громади "Рахма" Сервер Зейнідінов, напередодні, 9 квітня, після вечірньої молитви завершився місяць Рамадан.
"Це – святковий намаз, те що закінчився піст. Прихожани, мусульмани збираються в мечеті і разом проводять колективний намаз. Він короткий – два рікета намаза. До цього сидять люди, поки намаз почнеться – возвеличення Господа", — говорить Сервер Зейнідінов.
Іслам Мухамед на молитву прийшов з донькою. Він — єгиптянин, 16 років проживає у Луцьку.
"Сьогодні самий великий день, і ще три дні святкуємо, — каже Іслам. — Як всі, як в Україні, люди ходять на могилки, ходимо один до одного в сім’ї, даруємо подарунки".
Ще один учасник молитви, Емомалі Худжаєв, розповів: на Волині проживає чотири роки. Він родом з міста Куляб Республіки Таджикистан. В Україну приїхав 1986-го, після навчання у Кадіївці Луганської області, працював на заводі, згодом шахтарем. Зараз служить у Збройних силах України.
"У мусульман не має такого — це не твоя Батьківщина. Де б не жив мусульманин — він має захищати цю Батьківщину. Я з командуванням розмовляв, вони дозвіл дали. Ми тримали піст, молились, у ЗСУ немає із цим обмежень", — додав Емомалі Худжаєв.
Після молитви мусульмани сіли за обов'язковий святковий стіл.
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