Волинянка втрапила на два роки за ґрати за побиття поліцейських

Волинянка втрапила на два роки за ґрати за побиття поліцейських
Волинянка втрапила за ґрати за побиття поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської
окружної прокуратури суд визнав 56-річну жительку селища Ратне винуватою в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівникам поліції, у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч.2 ст. 345 КК України).

Зранку 27 жовтня 2023 року жінка під час проведення в її оселі
санкціонованого судом обшуку (її сина підозрюють у вчиненні наркозлочинів), аби перешкодити слідчій дії, кілька разів ударила двох правоохоронців.

Згідно з вироком суду, вона два роки перебуватиме за ґратами.

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Теги: поліцейські, побиття, жінка, Волинь
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