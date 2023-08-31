Волинянка втрапила на два роки за ґрати за побиття поліцейських
Сьогодні, 13:00
Волинянка втрапила за ґрати за побиття поліцейських.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської
окружної прокуратури суд визнав 56-річну жительку селища Ратне винуватою в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівникам поліції, у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч.2 ст. 345 КК України).
Зранку 27 жовтня 2023 року жінка під час проведення в її оселі
санкціонованого судом обшуку (її сина підозрюють у вчиненні наркозлочинів), аби перешкодити слідчій дії, кілька разів ударила двох правоохоронців.
Згідно з вироком суду, вона два роки перебуватиме за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської
окружної прокуратури суд визнав 56-річну жительку селища Ратне винуватою в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівникам поліції, у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч.2 ст. 345 КК України).
Зранку 27 жовтня 2023 року жінка під час проведення в її оселі
санкціонованого судом обшуку (її сина підозрюють у вчиненні наркозлочинів), аби перешкодити слідчій дії, кілька разів ударила двох правоохоронців.
Згідно з вироком суду, вона два роки перебуватиме за ґратами.
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