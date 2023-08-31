Волинянка втрапила на два роки за ґрати за побиття поліцейських

Волинянка втрапила за ґрати за побиття поліцейських.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельськоїокружної прокуратури суд визнав 56-річну жительку селища Ратне винуватою в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівникам поліції, у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч.2 ст. 345 КК України).Зранку 27 жовтня 2023 року жінка під час проведення в її оселісанкціонованого судом обшуку (її сина підозрюють у вчиненні наркозлочинів), аби перешкодити слідчій дії, кілька разів ударила двох правоохоронців.Згідно з вироком суду, вона два роки перебуватиме за ґратами.