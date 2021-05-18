Підробив документ на земельну ділянку: на Волині судять підприємця

Підприємця на Волині судять за використання підробленого документа.Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про використання одним із волинських підприємців завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).За даними слідства, суб'єкт господарювання 20 років орендував земельну ділянку водно-болотного фонду на території Перемильської сільської ради.Коли ж термін оренди закінчився, а строки звернення задля продовження договору були пропущені, підприємець надав у відділ земельних ресурсів Берестечківської міської ради підроблену копію договору оренди, зокрема, і щодо строків дії договору.згідно із санкцією ч.4 ст. 358 КК України, використання завідомо підробленого документа карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.