У Луцькому районі на дачному масиві горіла трава: місцева жителька підпалила сміття і залишила багаття

У Луцькому районі на дачному масиві горіла трава: місцева жителька підпалила сміття і залишила багаття
Минулої доби рятувальники тричі виїжджали на гасіння сухої трави на відкритих територіях.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

9 квітня на лінії 101 надійшло 3 повідомлення про горіння сухої трави і чагарників — в м. Ковелі, у Луцькому та Камінь-Каширському районах.

О 15:50 рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів м. Луцька і селища Торчин виїхали за сигналом тривоги на дачний масив «Шепель» у Луцькому районі. На гасіння рятувальники подали 1 пожежний ствол та застосували підручні засоби. Горіння ліквідували о 17:10. Встановлено особу, причетну до виникнення цієї пожежі.

З'ясувалося, що місцева жителька підпалила сміття неподалік і покинула багаття напризволяще, через пориви вітру вогонь перекинувся на чагарники і сухостій. За цим фактом складено протокол за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Луцькому районі на дачному масиві горіла трава: місцева жителька підпалила сміття і залишила багаття

У цей же час, о 15:51 зафіксоване повідомлення про загоряння сухої трави та чагарників на площі 0,015 га на вулиці Варшавській у Ковелі. Пожежу виявлено за допомогою безпілотного літального апарату під час виїзду моніторингової групи з числа співробітників ДСНС. Завдяки цьому горіння вдалося оперативно ліквідувати за допомогою підручних засобів — о 16:01. Причина — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Увечері працівники чергової варти 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського за допомогою ранцевих вогнегасників та підручних засобів ліквідували загоряння сухої трави та чагарників на площі пів гектара біля с. Осівці Камінь-Каширського району. Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до виникнення пожежі.
У Луцькому районі на дачному масиві горіла трава: місцева жителька підпалила сміття і залишила багаття
У Луцькому районі на дачному масиві горіла трава: місцева жителька підпалила сміття і залишила багаття
У Луцькому районі на дачному масиві горіла трава: місцева жителька підпалила сміття і залишила багаття
У Луцькому районі на дачному масиві горіла трава: місцева жителька підпалила сміття і залишила багаття

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Теги: Волинь, трава, пожежа
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