Ні кроку назад: волинська бригада рік тримає оборону під Лиманом
Сьогодні, 11:08
Рівно рік тому, 3 квітня 2023 року підрозділи волинської 100 бригади приступили до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.
Про це у ютубі інформує 100-та окрема механізована бригада.
Протягом року перебування на «нулі» бригада не втратила жодної позиції і не зробила жодного кроку назад.
«Ворог 68 разів штурмував наші позиції – проте жодного разу не досяг успіху!» - зазначили волинські військові.
Підрозділи 100 бригади завдали ворогу на Лиманському напрямку дуже відчутних втрат. Зокрема, знищено:
- 30 танків (ще один «затрофеєно»);
- 90 ББМ (БМП-1, БМП-2, БМД, МТ-ЛБ, «Тигр»);
- 30 артилерійських систем (Д-30, С-60, 2С4 «Тюльпан», МТ-12 «Рапіра», 2С19 «Мста-С», БМ-21 «Град»);
- 141 одиниця автомобільної техніки.
Втрати особового складу ворога склали:
- безповоротні – 533;
- санітарні – 2055.
Сотні бійців «сталевої сотки» відзначені бойовими нагородами. 28 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський вручив командиру бригади, полковнику Руслану Ткачуку почесну відзнаку до Бойового Прапора «За мужність та відвагу».
Нагадаємо, 15 січня у Серебрянському лісі на Луганщині бійці 100 бригади тероборони Волині ліквідували 27 російських військових.
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Про це у ютубі інформує 100-та окрема механізована бригада.
Протягом року перебування на «нулі» бригада не втратила жодної позиції і не зробила жодного кроку назад.
«Ворог 68 разів штурмував наші позиції – проте жодного разу не досяг успіху!» - зазначили волинські військові.
Підрозділи 100 бригади завдали ворогу на Лиманському напрямку дуже відчутних втрат. Зокрема, знищено:
- 30 танків (ще один «затрофеєно»);
- 90 ББМ (БМП-1, БМП-2, БМД, МТ-ЛБ, «Тигр»);
- 30 артилерійських систем (Д-30, С-60, 2С4 «Тюльпан», МТ-12 «Рапіра», 2С19 «Мста-С», БМ-21 «Град»);
- 141 одиниця автомобільної техніки.
Втрати особового складу ворога склали:
- безповоротні – 533;
- санітарні – 2055.
Сотні бійців «сталевої сотки» відзначені бойовими нагородами. 28 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський вручив командиру бригади, полковнику Руслану Ткачуку почесну відзнаку до Бойового Прапора «За мужність та відвагу».
Нагадаємо, 15 січня у Серебрянському лісі на Луганщині бійці 100 бригади тероборони Волині ліквідували 27 російських військових.
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