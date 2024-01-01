Ні кроку назад: волинська бригада рік тримає оборону під Лиманом

Рівно рік тому, 3 квітня 2023 року підрозділи волинської 100 бригади приступили до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.Про це у ютубі інформує 100-та окрема механізована бригада.Протягом року перебування на «нулі» бригада не втратила жодної позиції і не зробила жодного кроку назад.«Ворог 68 разів штурмував наші позиції – проте жодного разу не досяг успіху!» - зазначили волинські військові.Підрозділи 100 бригади завдали ворогу на Лиманському напрямку дуже відчутних втрат. Зокрема, знищено:Втрати особового складу ворога склали:Сотні бійців «сталевої сотки» відзначені бойовими нагородами. 28 липня 2023 року президент Українивручив командиру бригади, полковникупочесну відзнаку до Бойового Прапора «За мужність та відвагу».Нагадаємо, 15 січня у Серебрянському лісі на Луганщині бійці 100 бригади тероборони Волині