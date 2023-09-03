Комітет Ради схвалив законопроєкт про мобілізацію до другого читання





Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Мар’яна Безугла, підтвердив голова комітету Олександр Завітневич, пише



Завітневич зазначив, що численні дискусії та обговорення в комітеті, окрім іншого, мали на меті опрацювати законопроєкт «настільки досконало, щоб уникнути деструктиву в парламенті» під час його розгляду, «не допустити політизації та піар-кампаній будь-якого депутата чи навіть цілих груп і такими діями затягнути ухвалення закону».



«Під час війни, коли ми боремося за існування України як суверенної держави, депутатський корпус повинен брати на себе відповідальність за непопулярні та важкі рішення. Час вимагає мужності не тільки на фронті, але й у сесійній залі», — наголосив він.



Гончаренко виклав основні положення, які дійшли до другого читання:



залишається норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;



є можливість звільнитися зі служби після полону;



чоловіки, визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців;



ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;



військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;



передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;



також планується обмежити керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.



Водночас народна депутатка Ірина Фріз розповіла, що були скасовані попередньо схвалені мотиваційні норми, а саме:



одноразову доплату в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на «нулі»;



щомісячну винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривень;



А втім, члени комітету погодили встановити на рівні закону виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене (захоплене) озброєння.



Також, за її словами, у передбаченому «мотиваційному пакеті» є, зокрема, таке:



можливість самостійно обрати підрозділ для тих, хто підпише контракт;



додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника;



час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;



щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року й основна безперервна частина становитиме не менше ніж 15 календарних днів;



військовослужбовцям та їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, однак виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;



право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;



врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;



у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;



додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;



розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.



Фріз додала, що «з певними запобіжниками, але не порушуючи права громадян», встановлено норми до догляду за особами з інвалідністю 1-3 груп.



Вона також підтвердила, що після звернення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського виключили норму про звільнення з військової служби через 36 місяців.



Що передувало?



Верховна Рада 7 лютого підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів — скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.



Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься у строки за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.



До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад чотири тисячі правок: вручну й електронно.



Унаслідок цього, за словами секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони погодив до другого читання редакцію законопроєкту про мобілізацію. Цей варіант винесуть до зали парламенту 10 квітня.Про це повідомили народні депутатита, підтвердив голова комітету, пише Громадське Завітневич зазначив, що численні дискусії та обговорення в комітеті, окрім іншого, мали на меті опрацювати законопроєкт «настільки досконало, щоб уникнути деструктиву в парламенті» під час його розгляду, «не допустити політизації та піар-кампаній будь-якого депутата чи навіть цілих груп і такими діями затягнути ухвалення закону».«Під час війни, коли ми боремося за існування України як суверенної держави, депутатський корпус повинен брати на себе відповідальність за непопулярні та важкі рішення. Час вимагає мужності не тільки на фронті, але й у сесійній залі», — наголосив він.залишається норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;є можливість звільнитися зі служби після полону;чоловіки, визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців;ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;також планується обмежити керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.одноразову доплату в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на «нулі»;щомісячну винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривень;А втім, члени комітету погодили встановити на рівні закону виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене (захоплене) озброєння.можливість самостійно обрати підрозділ для тих, хто підпише контракт;додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника;час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року й основна безперервна частина становитиме не менше ніж 15 календарних днів;військовослужбовцям та їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, однак виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.Фріз додала, що «з певними запобіжниками, але не порушуючи права громадян», встановлено норми до догляду за особами з інвалідністю 1-3 груп.Вона також підтвердила, що після звернення головнокомандувача Збройних сил Українивиключили норму про звільнення з військової служби через 36 місяців.Верховна Рада 7 лютого підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів — скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься у строки за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад чотири тисячі правок: вручну й електронно.Унаслідок цього, за словами секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

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