Уночі сили ППО збили 14 російських дронів із 17

Уночі сили ППО збили 14 російських дронів із 17
Сьогодні вночі росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони. Усього збито 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині.

Крім того, близько 20:00 9 квітня було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.


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Теги: Україна, росія, війна
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