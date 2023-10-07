В Україні хочуть використовувати «вторсировину» для виготовлення боєприпасів

В Україні хочуть використовувати «вторсировину» для виготовлення боєприпасів
Міністерство оборони України розглядає можливість застосування мобільних комплексів з утилізації боєприпасів для розмінування звільнених територій.

Це дозволить повторно використовувати отримані продукти утилізації у виробництві нових боєприпасів для потреб Сил оборони України, - йдеться на сайті Міноборони.

На цьому наголосив заступник Міністра оборони України Юрій Джигир під час комітетських слухань «Відбудова України за європейськими принципами зеленого відновлення».

Юрій Джигир зазначив, що незважаючи на активні бойові дії, Міністерство оборони України продовжує посилення системи екологічного управління відходами.

За його словами, без врахування територій, де наразі ведуться бойові дії, вибухівкою забруднено до однієї п’ятої частини територій України.

За приблизними оцінками, у вже звільнених областях забруднено до двох мільйонів гектарів полів. На тимчасово окупованій території потенційно під загрозою перебувають шість мільйонів гектарів землі. Це території, які потребуватимуть перевірки та розмінування після їх звільнення.

«За різними оцінками, не здетоновують понад 20% випущених боєприпасів. До цього слід додати активне застосування мін. Що робити надалі? Ми бачимо, що існують технологічні рішення, намагаємось запустити мобільні комплекси з утилізації боєприпасів», – повідомив Юрій Джигир.

Такі комплекси широко використовують у світі. Особливо в тих країнах, де велись або ведуться бойові дії, внаслідок яких залишаються замінованими великі території. Україна наразі шукає шляхи для отримання цих комплексів.

«Сильні сторони цієї ініціативи: комплекси мобільні, пересування й утилізація - безпечні, вони дають можливість повторно використовувати отримані продукти утилізації для виробництва нових боєприпасів», - повідомив Юрій Джигир.

Застосування комплексів після перемоги дозволить зменшити навантаження на екосистему, оскільки вони, зокрема, зменшують забруднення земель, водойм, повітря.

Наразі Міністерство оборони опрацьовує законодавчі зміни, аби мати можливість залучати до робіт такі комплекси. Вже проведені необхідні консультації з Державною службою надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту Міноборони України, внутрішніми відомчими підрозділами та організаціями, які проводять гуманітарне розмінування, для якнайшвидшого запуску пілотного проекту.

Довідково: організатором комітетських слухань виступив Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Участь у заході взяли народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, боєприпаси, вторсировина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні хочуть використовувати «вторсировину» для виготовлення боєприпасів
Сьогодні, 07:32
Одинадцятикласниця з Волині отруїлася алкоголем через проблеми з хлопцем
Сьогодні, 05:28
На Волині розшукують 80-річного чоловіка
Сьогодні, 04:19
У Польщі знайшли вбитими трьох українців
Сьогодні, 03:41
На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Коли Україні передадуть 800 тисяч обіцяних снарядів Коли Україні передадуть 800 тисяч обіцяних снарядів
07 березень, 03:42
Україна невдовзі може отримати високоточні бомби великої дальності від США, – ЗМІ Україна невдовзі може отримати високоточні бомби великої дальності від США, – ЗМІ
31 січень, 08:25
Уряд Німеччини замовив у Rheinmetall боєприпаси для України на мільйони євро Уряд Німеччини замовив у Rheinmetall боєприпаси для України на мільйони євро
07 жовтень, 2023, 03:41
Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ
29 березень, 2023, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні хочуть використовувати «вторсировину» для виготовлення боєприпасів
Сьогодні, 07:32
 0
Одинадцятикласниця з Волині отруїлася алкоголем через проблеми з хлопцем
Сьогодні, 05:28
 0
На Волині розшукують 80-річного чоловіка
Сьогодні, 04:19
 0
У Польщі знайшли вбитими трьох українців
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8