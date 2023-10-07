В Україні хочуть використовувати «вторсировину» для виготовлення боєприпасів

Міністерство оборони України розглядає можливість застосування мобільних комплексів з утилізації боєприпасів для розмінування звільнених територій.Це дозволить повторно використовувати отримані продукти утилізації у виробництві нових боєприпасів для потреб Сил оборони України, - йдеться на сайті Міноборони.На цьому наголосив заступник Міністра оборони Українипід час комітетських слухань «Відбудова України за європейськими принципами зеленого відновлення».Юрій Джигир зазначив, що незважаючи на активні бойові дії, Міністерство оборони України продовжує посилення системи екологічного управління відходами.За його словами, без врахування територій, де наразі ведуться бойові дії, вибухівкою забруднено до однієї п’ятої частини територій України.За приблизними оцінками, у вже звільнених областях забруднено до двох мільйонів гектарів полів. На тимчасово окупованій території потенційно під загрозою перебувають шість мільйонів гектарів землі. Це території, які потребуватимуть перевірки та розмінування після їх звільнення.«За різними оцінками, не здетоновують понад 20% випущених боєприпасів. До цього слід додати активне застосування мін. Що робити надалі? Ми бачимо, що існують технологічні рішення, намагаємось запустити мобільні комплекси з утилізації боєприпасів», – повідомив Юрій Джигир.Такі комплекси широко використовують у світі. Особливо в тих країнах, де велись або ведуться бойові дії, внаслідок яких залишаються замінованими великі території. Україна наразі шукає шляхи для отримання цих комплексів.«Сильні сторони цієї ініціативи: комплекси мобільні, пересування й утилізація - безпечні, вони дають можливість повторно використовувати отримані продукти утилізації для виробництва нових боєприпасів», - повідомив Юрій Джигир.Застосування комплексів після перемоги дозволить зменшити навантаження на екосистему, оскільки вони, зокрема, зменшують забруднення земель, водойм, повітря.Наразі Міністерство оборони опрацьовує законодавчі зміни, аби мати можливість залучати до робіт такі комплекси. Вже проведені необхідні консультації з Державною службою надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту Міноборони України, внутрішніми відомчими підрозділами та організаціями, які проводять гуманітарне розмінування, для якнайшвидшого запуску пілотного проекту.Довідково: організатором комітетських слухань виступив Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Участь у заході взяли народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій.