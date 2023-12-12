На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 02:17
На сесії Заболоттівської селищної ради відзначили трьох загиблих захисників з громади за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Посмертні нагороди Героїв отримали їхні рідні, - йдеться на сторінці громади.
Відповідно до Указів Президента України, орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагороджені:
- ШЕВЧУК Борис Миколайович, житель селища Заболоття, який загинув 04.09.2023 року. Орден отримала дружина захисника ШЕВЧУК Ольга Миколаївна.
- МУСІЙЧУК Іван Вікторович, житель с.Тур, загинув 02.08.2023 року. Нагороду отримала мати МУСІЙЧУК Олена Данилівна.
Наказом Міністра Оборони України від 17.11.2023 року№1434, Відзнакою «15 років сумлінної служби» нагороджений ГОЛОВІЙ-ХМЕЛЯР Віктор Миколайович, житель селища Заболоття, який загинув 29.11.2023 року. Нагороду отримав батько загиблого ГОЛОВІЙ Микола Серафимович.
Почесну місію вручення виконували: начальник відділення рекрутингу та комплектування Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Олег Колочун, голова Ковельської РВА Ольга Черен, селищний голова Валерій Свіржевський.
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Посмертні нагороди Героїв отримали їхні рідні, - йдеться на сторінці громади.
Відповідно до Указів Президента України, орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагороджені:
- ШЕВЧУК Борис Миколайович, житель селища Заболоття, який загинув 04.09.2023 року. Орден отримала дружина захисника ШЕВЧУК Ольга Миколаївна.
- МУСІЙЧУК Іван Вікторович, житель с.Тур, загинув 02.08.2023 року. Нагороду отримала мати МУСІЙЧУК Олена Данилівна.
Наказом Міністра Оборони України від 17.11.2023 року№1434, Відзнакою «15 років сумлінної служби» нагороджений ГОЛОВІЙ-ХМЕЛЯР Віктор Миколайович, житель селища Заболоття, який загинув 29.11.2023 року. Нагороду отримав батько загиблого ГОЛОВІЙ Микола Серафимович.
Почесну місію вручення виконували: начальник відділення рекрутингу та комплектування Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Олег Колочун, голова Ковельської РВА Ольга Черен, селищний голова Валерій Свіржевський.
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