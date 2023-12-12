На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО

На сесії Заболоттівської селищної ради відзначили трьох загиблих захисників з громади за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.Посмертні нагороди Героїв отримали їхні рідні, - йдеться на сторінці громади.Відповідно до Указів Президента України, орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагороджені:, житель селища Заболоття, який загинув 04.09.2023 року. Орден отримала дружина захисника ШЕВЧУК Ольга Миколаївна., житель с.Тур, загинув 02.08.2023 року. Нагороду отримала мати МУСІЙЧУК Олена Данилівна.Наказом Міністра Оборони України від 17.11.2023 року№1434, Відзнакою «15 років сумлінної служби» нагороджений, житель селища Заболоття, який загинув 29.11.2023 року. Нагороду отримав батько загиблогоПочесну місію вручення виконували: начальник відділення рекрутингу та комплектування Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор, голова Ковельської РВА, селищний голова