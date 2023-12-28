Родичі отримали посмертні нагороди Героїв з Волині. ФОТО
09 квітень, 23:19
Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки за участі сільського голови Віталія Кашика вручили нагороди рідним двох полеглих захисників - Дениса Черненка та Олександра Смідюка.
Про це повідомляють на сторінці Колодяжненської громади.
Як відомо, Указом Президента України Володимира Зеленського за особисту мужність і самовіддане служіння Батьківщині, захист її суверенітету і територіальної цілісності, орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) було нагороджено п’ять полеглих Героїв з Колодяжненської громади.
Представники ТЦК спільно з рідними та представниками місцевої влади відвідали могилу полеглого воїна Олександра Смідюка на кладовищі у Любитові та передали орден його сестрі Юлії. Низько схилили голови і вшанували світлу пам'ять Героя. Смідюк Олександр Володимирович (20.10.1988 – 02.11.2022) був уродженцем с. Воля Любитівська. Досвідчений воїн, адже брав участь в антитерористичній операції на Сході, і, не зволікаючи, пішов захищати державу під час повномасштабного російського вторгнення.
Потому вирушили у с. Ворона, аби зустрітися із дружиною захисника Дениса Вікторовича Черненка (15.05.1990 – 20.01.2023). Воїн був переселенцем, тож місцем його вічного спочинку після отриманих на фронті поранень стало міське кладовище Ковеля. Нагороду передали дружині Героя Тетяні. Дуже боляче, що маленький син Дениса знатиме про тата лише із розповідей матері...
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Про це повідомляють на сторінці Колодяжненської громади.
Як відомо, Указом Президента України Володимира Зеленського за особисту мужність і самовіддане служіння Батьківщині, захист її суверенітету і територіальної цілісності, орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) було нагороджено п’ять полеглих Героїв з Колодяжненської громади.
Представники ТЦК спільно з рідними та представниками місцевої влади відвідали могилу полеглого воїна Олександра Смідюка на кладовищі у Любитові та передали орден його сестрі Юлії. Низько схилили голови і вшанували світлу пам'ять Героя. Смідюк Олександр Володимирович (20.10.1988 – 02.11.2022) був уродженцем с. Воля Любитівська. Досвідчений воїн, адже брав участь в антитерористичній операції на Сході, і, не зволікаючи, пішов захищати державу під час повномасштабного російського вторгнення.
Потому вирушили у с. Ворона, аби зустрітися із дружиною захисника Дениса Вікторовича Черненка (15.05.1990 – 20.01.2023). Воїн був переселенцем, тож місцем його вічного спочинку після отриманих на фронті поранень стало міське кладовище Ковеля. Нагороду передали дружині Героя Тетяні. Дуже боляче, що маленький син Дениса знатиме про тата лише із розповідей матері...
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