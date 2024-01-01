На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Микола Сливка

Страшна звістка знову сколихнула Волинь та Старовижівську громаду. На війні загинув ще один захисник Батьківщини.Про це повідомили на сторінці Старовижівської громади у фейсбуці.У війні з російською навалою загинув житель селища Стара Вижівка –"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас", - йдеться на сторінці громади.Про дату та час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.