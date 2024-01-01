На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Микола Сливка
Сьогодні, 21:16
Страшна звістка знову сколихнула Волинь та Старовижівську громаду. На війні загинув ще один захисник Батьківщини.
Про це повідомили на сторінці Старовижівської громади у фейсбуці.
У війні з російською навалою загинув житель селища Стара Вижівка – Микола Миколайович Сливка.
"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас", - йдеться на сторінці громади.
Про дату та час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці Старовижівської громади у фейсбуці.
У війні з російською навалою загинув житель селища Стара Вижівка – Микола Миколайович Сливка.
"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас", - йдеться на сторінці громади.
Про дату та час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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