СБУ під Одесою вполювала спільницю Шарія, яка працювала на російську розвідку
Сьогодні, 19:00
Працівники СБУ затримали соратницю Шарія, яка через ворожі ІПСО намагалась зірвати мобілізацію в Україні.
Про це у телеграмі інформує СБУ.
Служба безпеки запобігла новим спробам агресора розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтових районах на півдні України.
Поблизу Одеси затримано колаборантку, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.
За наявними даними, затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою.
За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.
Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання рф, які воюють проти нашої держави.
За даними слідства, колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення рф виїхали до росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої «філії» окупаційного мвс рф.
Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби.
Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» через підконтрольний інформресурс.
За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них «гонорар».
Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у підривній діяльності на користь агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це у телеграмі інформує СБУ.
Служба безпеки запобігла новим спробам агресора розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтових районах на півдні України.
Поблизу Одеси затримано колаборантку, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.
За наявними даними, затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою.
За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.
Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання рф, які воюють проти нашої держави.
За даними слідства, колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення рф виїхали до росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої «філії» окупаційного мвс рф.
Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби.
Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» через підконтрольний інформресурс.
За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них «гонорар».
Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у підривній діяльності на користь агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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