СБУ під Одесою вполювала спільницю Шарія, яка працювала на російську розвідку

СБУ під Одесою вполювала спільницю Шарія, яка працювала на російську розвідку
Працівники СБУ затримали соратницю Шарія, яка через ворожі ІПСО намагалась зірвати мобілізацію в Україні.

Про це у телеграмі інформує СБУ.

Служба безпеки запобігла новим спробам агресора розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтових районах на півдні України.

Поблизу Одеси затримано колаборантку, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.

За наявними даними, затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою.

За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.
СБУ під Одесою вполювала спільницю Шарія, яка працювала на російську розвідку

Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання рф, які воюють проти нашої держави.

За даними слідства, колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення рф виїхали до росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої «філії» окупаційного мвс рф.

Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби.

Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» через підконтрольний інформресурс.
За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них «гонорар».

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у підривній діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
СБУ під Одесою вполювала спільницю Шарія, яка працювала на російську розвідку

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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