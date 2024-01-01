СБУ під Одесою вполювала спільницю Шарія, яка працювала на російську розвідку

Працівники СБУ затримали соратницю, яка через ворожі ІПСО намагалась зірвати мобілізацію в Україні.Про це у телеграмі інформує СБУ.Служба безпеки запобігла новим спробам агресора розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтових районах на півдні України.Поблизу Одеси затримано колаборантку, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихвалялау соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.За наявними даними, затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» таЗа вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання рф, які воюють проти нашої держави.За даними слідства, колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення рф виїхали до росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої «філії» окупаційного мвс рф.Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби.Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» через підконтрольний інформресурс.За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них «гонорар».Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у підривній діяльності на користь агресора.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.