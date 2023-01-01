У Ківерцях – черговий скандал: що каже мер про заховану військову броньовану машину





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Виявив знахідку громадський активіст Сергій Рижков. Про таку собі «схованку» йому повідомили небайдужі місцеві мешканці. На додаток, стверджують, що броньовик належить скандальному меру міста Олександру Ковальчуку.



«Люди сказали, старший чоловік. Каже:«Ну нема сил, знаю, що там є. Люди старші дуже на це реагують, бо розуміють можливості цієї машини. А особливо ті, хто служив. Тим більше, кажуть, що машина в ідеальному стані: проведений повний капітальний ремонт. Це машина спецпризначення», – каже Сергій Рижков.



Коли ж Сергій Рижков приїхав не територію комунального підприємства, де зберігається БРДМ, на місці був директор КП Мирослав Семенюк. У спілкуванні з активістом паном Сергієм директор КП стверджував, що про машину йому нічого не відомо.



«Він вийшов, дав коментарі. Сказав: «Давайте запит. Буде запит, будемо говорити», – розповідає пан Сергій.



Журналісти поїхали в міську раду міста Ківерці, аби дізнатись, чий це броньовик, чому він захований на території підприємства та як він там опинився.



У міській раді в розпал робочого дня нікого не застали. Спочатку працівниці приймальні стверджували, що навіть із заступників нікого немає на місці. Проте згодом до журналістів вийшов заступник міського голови Віктор Лисюк. Казав, що про броньовик нічого не знає і попросив приїхати директора комунального підприємства, де знайшли БРДМ.



Згодом все ж вдалось поговорити з мером міста Ківерці.



«Бронетранспортер законний. Він поставлений на облік, на прізвище Питель Сергій. І номерні знаки на ньому законні», – каже Олександр Ковальчук.



Мер міста запевняє, що броньовик не його. Разом з тим підтвердив, що броньовик перебуває на території громади вже більше року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях на території одного з комунальних підприємств знайшли заховану бойову розвідувально-дозорну машину.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».Виявив знахідку громадський активіст. Про таку собі «схованку» йому повідомили небайдужі місцеві мешканці. На додаток, стверджують, що броньовик належить скандальному меру міста«Люди сказали, старший чоловік. Каже:«Ну нема сил, знаю, що там є. Люди старші дуже на це реагують, бо розуміють можливості цієї машини. А особливо ті, хто служив. Тим більше, кажуть, що машина в ідеальному стані: проведений повний капітальний ремонт. Це машина спецпризначення», – каже Сергій Рижков.Коли ж Сергій Рижков приїхав не територію комунального підприємства, де зберігається БРДМ, на місці був директор КП. У спілкуванні з активістом паном Сергієм директор КП стверджував, що про машину йому нічого не відомо.«Він вийшов, дав коментарі. Сказав: «Давайте запит. Буде запит, будемо говорити», – розповідає пан Сергій.Журналісти поїхали в міську раду міста Ківерці, аби дізнатись, чий це броньовик, чому він захований на території підприємства та як він там опинився.У міській раді в розпал робочого дня нікого не застали. Спочатку працівниці приймальні стверджували, що навіть із заступників нікого немає на місці. Проте згодом до журналістів вийшов заступник міського голови Віктор Лисюк. Казав, що про броньовик нічого не знає і попросив приїхати директора комунального підприємства, де знайшли БРДМ.Згодом все ж вдалось поговорити з мером міста Ківерці.«Бронетранспортер законний. Він поставлений на облік, на прізвище Питель Сергій. І номерні знаки на ньому законні», – каже Олександр Ковальчук.Мер міста запевняє, що броньовик не його. Разом з тим підтвердив, що броньовик перебуває на території громади вже більше року.

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