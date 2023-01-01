У селі Луцького району немає газу: коли відновлять
Сьогодні, 03:13
Аварійно припинили газопостачання у Мар'янівці.
Про це повідомила Ольга Васюренко на сторінці Мар'янівської селищної ради у фейсбуці, передає Район. Горохів.
У селищі Мар'янівка по вулицях Незалежності (від магазину "Асорті" до поштового відділення Укрпошти), Миру (колишня Піонерська), Заводська у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами на газопроводі призупинили газопостачання з 4 вересня.
Відновлять газопостачання 5 вересня до 16:00.
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Про це повідомила Ольга Васюренко на сторінці Мар'янівської селищної ради у фейсбуці, передає Район. Горохів.
У селищі Мар'янівка по вулицях Незалежності (від магазину "Асорті" до поштового відділення Укрпошти), Миру (колишня Піонерська), Заводська у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами на газопроводі призупинили газопостачання з 4 вересня.
Відновлять газопостачання 5 вересня до 16:00.
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