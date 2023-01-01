У ДТП загинув 20-річний військовий – онук волинської письменниці

Владислав Олексюк.



Про це інформують у відділі культури, спорту, сім’ї та молоді Колківської селищної ради. Відомо, що він загинув у ДТП на Житомирщині.



Як повідомила виданню



Хлопець мав досвід бойових дій, розповідає пані Валентина, коли навчався на другому курсі, був на захисті міста Києва.



Лише нещодавно він повернуся з Канади.



Також Владислав місяць був у відрядженні, щоправда рідним невідомо, чи на Одещині, чи на Миколаївщині. Був військовим протиповітряної оборони.



Нещодавно, 17 травня, Владиславу Олексюку виповнилось 20 років.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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