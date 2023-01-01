Луцьк – без гарячої води: повідомили, коли з'явиться

Луцьк – без гарячої води: повідомили, коли з'явиться
Майже 40 000 споживачів у Луцьку – без централізованого постачання гарячої води. Лише мешканці району Луцького підшипникового заводу мають централізовану подачу гарячої води, оскільки в них встановлений твердопаливний котел.

Про це розповів Суспільному речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.

В міжопалювальний період до мереж цієї котельні на ЛПЗ ми підключаємо котельню на вулиці Даньшина і ці споживачі залишаються з гарячою водою, це близько чотирьох з половиною тисяч споживачів, а решта залишаються без гарячої води, каже речник підприємства.

Всі сторони зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше відновити централізовану подачу гарячого водопостачання, – каже Антон Безносиков. Додає: ми сподіваємося, що це не буде довготривала історія і в проміжку кількох днів це вирішиться.


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Теги: гаряча вода, Луцьк
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