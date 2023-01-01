Луцьк – без гарячої води: повідомили, коли з'явиться





Про це розповів Антон Безносиков.



В міжопалювальний період до мереж цієї котельні на ЛПЗ ми підключаємо котельню на вулиці Даньшина і ці споживачі залишаються з гарячою водою, це близько чотирьох з половиною тисяч споживачів, а решта залишаються без гарячої води, каже речник підприємства.



Всі сторони зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше відновити централізовану подачу гарячого водопостачання, – каже Антон Безносиков. Додає: ми сподіваємося, що це не буде довготривала історія і в проміжку кількох днів це вирішиться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 40 000 споживачів у Луцьку – без централізованого постачання гарячої води. Лише мешканці району Луцького підшипникового заводу мають централізовану подачу гарячої води, оскільки в них встановлений твердопаливний котел.Про це розповів Суспільному речник державного комунального підприємства "Луцьктепло"В міжопалювальний період до мереж цієї котельні на ЛПЗ ми підключаємо котельню на вулиці Даньшина і ці споживачі залишаються з гарячою водою, це близько чотирьох з половиною тисяч споживачів, а решта залишаються без гарячої води, каже речник підприємства.Всі сторони зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше відновити централізовану подачу гарячого водопостачання, – каже Антон Безносиков. Додає: ми сподіваємося, що це не буде довготривала історія і в проміжку кількох днів це вирішиться.

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