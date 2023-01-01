Окупанти за добу намагалися наступати на кількох напрямках фронту, відбулося 29 бойових зіткнень

Протягом минулої доби, 4 вересня, на фронті відбулося 29 бойових зіткнень. Російсько-окупаційні війська атакували Україну з реактивних систем залпового вогню та ракетами, а також завдавали авіаційних ударів.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Протягом доби окупанти завдали 6 ракетних і 76 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління росіян.: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.росіяни завдали здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.окупанти завдали авіаудару в районі Бударок Харківської області. Артобстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.противник марно наступав у районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, завдав авіаударів у районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Спірного Донецької області. Артобстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.ЗСУ продовжують наступати південніше міста Бахмут — закріплюються на досягнутих рубежах. Українські бійці успішно відбили атаки російських військ у районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаудару в районі Іванівського Донецької області. Артобстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.противник завдав авіаудару у районі Авдіївки. Ворог продовжує завдавати артилерійських і мінометних обстрілів по населених пунктах Донецької області: за добу обстрілів зазнали сім із них.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник завдав авіаудару біля Красногорівки. Артобстрілів зазнали пʼять населених пунктів Донецької області.ворог завдав авіаударів у районах Вугледара, Водяного, Пречистівки, Золотої Ниви, Урожайного. Артобстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Роботине, Степногірськ Запорізької області. Артобстрілів росіян зазнали понад 20 населених пунктів.ворог завдав авіаударів у районах Тягинки, Молодіжного. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Ольгівка, Бургунка Херсонської області.Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.