Курс валют у Луцьку 5 вересня
Сьогодні, 09:10
5 вересня готівковий курс долара становить 37.10, продають його за 37.80.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.15.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.15.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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