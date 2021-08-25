На Волині втопився 70-річний чоловік

На Волині втопився 70-річний чоловік
На Волині рятувальники підняли тіло 70-річного чоловіка з річки Турія.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС Волині.

4 вересня до Служби порятунку 101 надійшло повідомленні, що у річці Турія в селі Городилець Ковельського району виявили тіло. На місце виклику направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.

Фахівці ДСНС за допомогою моторного човна та спеціального обладнання дістали тіло чоловіка на берег.

Загиблий - чоловік 1953 р.н., обставини події з'ясовують правоохоронці.
На Волині втопився 70-річний чоловік
На Волині втопився 70-річний чоловік

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Теги: втопився, смерть, Волинь
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