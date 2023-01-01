Скільки живої сили і техніки росія втратила у війні і скільки – за вчора

Скільки живої сили і техніки росія втратила у війні і скільки – за вчора
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 265 580 російських військових, зокрема 560 — лише за вчора, 4 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:

• танки — 4489 (+9 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8670 (+7);
• артилерійські системи — 5649 (+38);
• реактивні системи залпового вогню — 747 (+6);
• засоби протиповітряної оборони — 504 (+1);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4512 (+31);
• крилаті ракети — 1447;
• кораблі й катери — 19;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8175 (+26);
• спеціальна техніка — 851 (+4).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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Теги: втрати ворога
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