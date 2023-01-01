Скільки живої сили і техніки росія втратила у війні і скільки – за вчора

Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 265 580 російських військових, зокрема 560 — лише за вчора, 4 вересня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4489 (+9 за вчора);• бойові броньовані машини — 8670 (+7);• артилерійські системи — 5649 (+38);• реактивні системи залпового вогню — 747 (+6);• засоби протиповітряної оборони — 504 (+1);• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4512 (+31);• крилаті ракети — 1447;• кораблі й катери — 19;• автомобільна техніка та автоцистерни — 8175 (+26);• спеціальна техніка — 851 (+4).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.