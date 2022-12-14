До очільника Чернігова прийшли з обшуками: що відомо

До очільника Чернігова прийшли з обшуками: що відомо
Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що до нього з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Так, за словами посадовця, це сталося зранку 5 серпня. Каже, що правоохоронці проводять обшуки на підставі рішення столичного суду.

«На якій підставі? Рішення Шевченківського суду Києва. Він трішки далеко від Чернігова. Але чиновникам з центру, яким наше місто як кістка в горлі, там легше "порєшать"», — вважає Ломакою.

Він стверджує, що не знає, що саме шукають правоохоронці. Виконувач обовʼязків міського голови також повідомив, що о восьмій годині ранку мала відбутися нарада з питань життєдіяльності міста, однак її доведеться перенести.

Станом на 08:50 5 вересня СБУ ще не коментувала цю ситуацію.

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Теги: Олександр Ломако, СБУ, обшуки
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