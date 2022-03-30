У селах біля Луцька відремонтують дороги
Сьогодні, 07:07
У селах Струмівка та Гірка Полонка запланували поточні ремонти доріг. Цьогоріч у Струмівці мають відремонтувати вулиці Готельна та Сільська, а в Гірці Полонці – вулицю Зелена.
Тендери на роботи на сайті держзакупівель оголосили Підгайцівська та Боратинська сільські ради відповідно, пише ІА Волинські Новини.
Очікувана вартість поточного ремонту (аварійно-відновлювальних робіт) асфальтобетонного покриття на вулиці Готельній у Струмівці становить 1,5 мільйона гривень, поточного ремонту (аварійно-відновлювальних робіт) асфальтобетонного покриття на вулиці Сільській у Струмівці – 4,4 мільйона гривень, а поточного ремонту вулиці Зеленої в Гірці Полонці – 1,03 мільйона гривень.
Усі роботи планують завершити до кінця жовтня цього року.
Поточний ремонт вулиць Готельної та Сільської в Струмівці передбачатиме улаштування підстильних і вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші, улаштування тонкошарового покриття з гарячої асфальтобетонної суміші.
Своєю чергою, поточний ремонт вулиці Зелена в Гірці Полонці включатиме засипання ям щебенево-піщаною сумішшю, улаштування вирівнювального шару та покриттів із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Тендери на роботи на сайті держзакупівель оголосили Підгайцівська та Боратинська сільські ради відповідно, пише ІА Волинські Новини.
Очікувана вартість поточного ремонту (аварійно-відновлювальних робіт) асфальтобетонного покриття на вулиці Готельній у Струмівці становить 1,5 мільйона гривень, поточного ремонту (аварійно-відновлювальних робіт) асфальтобетонного покриття на вулиці Сільській у Струмівці – 4,4 мільйона гривень, а поточного ремонту вулиці Зеленої в Гірці Полонці – 1,03 мільйона гривень.
Усі роботи планують завершити до кінця жовтня цього року.
Поточний ремонт вулиць Готельної та Сільської в Струмівці передбачатиме улаштування підстильних і вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші, улаштування тонкошарового покриття з гарячої асфальтобетонної суміші.
Своєю чергою, поточний ремонт вулиці Зелена в Гірці Полонці включатиме засипання ям щебенево-піщаною сумішшю, улаштування вирівнювального шару та покриттів із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селах біля Луцька відремонтують дороги
Сьогодні, 07:07
У ДТП загинув 20-річний військовий – онук волинської письменниці
Сьогодні, 06:00
Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
Сьогодні, 04:47
У селі Луцького району немає газу: коли відновлять
Сьогодні, 03:13
Медіа