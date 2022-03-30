У селах біля Луцька відремонтують дороги

У селах біля Луцька відремонтують дороги
У селах Струмівка та Гірка Полонка запланували поточні ремонти доріг. Цьогоріч у Струмівці мають відремонтувати вулиці Готельна та Сільська, а в Гірці Полонці – вулицю Зелена.

Тендери на роботи на сайті держзакупівель оголосили Підгайцівська та Боратинська сільські ради відповідно, пише ІА Волинські Новини.

Очікувана вартість поточного ремонту (аварійно-відновлювальних робіт) асфальтобетонного покриття на вулиці Готельній у Струмівці становить 1,5 мільйона гривень, поточного ремонту (аварійно-відновлювальних робіт) асфальтобетонного покриття на вулиці Сільській у Струмівці – 4,4 мільйона гривень, а поточного ремонту вулиці Зеленої в Гірці Полонці – 1,03 мільйона гривень.

Усі роботи планують завершити до кінця жовтня цього року.

Поточний ремонт вулиць Готельної та Сільської в Струмівці передбачатиме улаштування підстильних і вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші, улаштування тонкошарового покриття з гарячої асфальтобетонної суміші.

Своєю чергою, поточний ремонт вулиці Зелена в Гірці Полонці включатиме засипання ям щебенево-піщаною сумішшю, улаштування вирівнювального шару та покриттів із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю.

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Теги: ремонт доріг, Луцьк
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