Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

Про це інформує представництво президента України в АР Крим.

«Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим», прийнятий Верховною Радою України 23 серпня — в день проведення третього саміту Кримської платформи», — йдеться в повідомленні.

Проєкт Закону був розроблений Представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

«Після набрання чинності Законом — наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим», — зазначається в повідомленні.

Головна мета Закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад.

«У зв’язку з цим Закон також доручає Кабінетові Міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців — утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації», — йдеться в повідомленні.

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Теги: Крим, Зеленський
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