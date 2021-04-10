Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

Президент Українипідписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.Про це інформує представництво президента України в АР Крим.«Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим», прийнятий Верховною Радою України 23 серпня — в день проведення третього саміту Кримської платформи», — йдеться в повідомленні.Проєкт Закону був розроблений Представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.«Після набрання чинності Законом — наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим», — зазначається в повідомленні.Головна мета Закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад.«У зв’язку з цим Закон також доручає Кабінетові Міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців — утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації», — йдеться в повідомленні.