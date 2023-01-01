Переплатили за генератор 400 тисяч: на Волині судитимуть посадовців

Переплатили за генератор 400 тисяч: на Волині судитимуть посадовців
Посадовців Державної установи Міністерства внутрішніх справ України на Волині судять за розтрату бюджетних коштів при закупівлі генераторів.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.

До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення начальником та уповноваженою особою із закупівель однієї з державних установ Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області розтрати чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, а також службового підроблення за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 191 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366КК України).

За даними слідства, у грудні 2022 року посадовці, внісши недостовірні відомості в офіційні документи та не дотримавшись процедури закупівлі без застосування відкритих торгів, придбали у приватного підприємства для установи дизельний генератор, середня ринкова вартість якого була на майже 395 тисяч гривень меншою.

Через такі незаконні дії було розтрачено бюджетні кошти.

Досудове розслідування: ТУ ДБР у м. Львові.

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Теги: суд, генератор, прокуратура
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