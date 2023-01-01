5 вересня на Волині: гортаючи календар

5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає депутат Луцької районної ради, лікар-ординатор Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Сівак (на фото).

А ще сьогодні день народження святкує волинська журналістка Оксана Євпак.

Іменинниками 5 вересня є: Арсен, Юрій, Єлизавета, Флор.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!

5 вересня у світі відзначають Міжнародний день благодійності. А в Україні – День підприємця.

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Теги: день народження, Луцьк
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