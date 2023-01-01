5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає депутат Луцької районної ради, лікар-ординатор Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Сівак (на фото).
А ще сьогодні день народження святкує волинська журналістка Оксана Євпак.
Іменинниками 5 вересня є: Арсен, Юрій, Єлизавета, Флор.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!
5 вересня у світі відзначають Міжнародний день благодійності. А в Україні – День підприємця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
А ще сьогодні день народження святкує волинська журналістка Оксана Євпак.
Іменинниками 5 вересня є: Арсен, Юрій, Єлизавета, Флор.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!
5 вересня у світі відзначають Міжнародний день благодійності. А в Україні – День підприємця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 4 вересня
04 вересень, 23:30
На Соборності ледь не сталася пожежа через залишену на плиті їжу
04 вересень, 22:29
Мітингували проти її призначення: педагогам навчального центру на Волині представили нову директорку
04 вересень, 22:01
У Луцькому ТРЦ нетверезі молодики чіплялися до відвідувачів – поліція відреагувала
04 вересень, 21:30
Медіа