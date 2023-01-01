Добрі новини від ВолиньPost за 4 вересня

Нас щиро тішить міцність та витривалість українців та українок. Саме завдяки вам щодня є добрі новини, про якітрадиційно нагадує у своїй постійній рубриці.Наприклад, сьогодні, 4 вересня, ми писали про таке:На березі Стиру у Жидичині (на межі із Луцьком) створюють містечко для тих, хто через війну залишився без дому. Щоправда, автори ідеї й ті, хто її реалізовує, у контексті їхнього задуму принципово не погоджуються із формулюванням «тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб». Це, переконують, зовсім інше.«Велика ідея – створити місце для відновлення людини. Дати людині не просто квадратні метри для проживання, а нові умови і нові сили після того, як війна вибила її зі звичних умов», – каже про свій проєкт RE:Ukraine Housing один із найвідоміших архітекторів України, засновник balbek bureau. Зараз він втілює проєкт у Ворзелі (Бучанський район) та Жидичині.За минулу добу українські захисники знищили ще 460 загарбників, 37 дронів і 29 артилерійських систем ворога.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 265120 (+460) осіб,• танків ‒ 4480 (+4) од,• бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14) од,• артилерійських систем – 5611 (+29) од,• РСЗВ – 741 (+2) од,• засобів ППО ‒ 503 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37),• крилатих ракет ‒ 1447 (+0) од,• кораблів /катерів ‒ 19 (+1) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од,• спеціальної техніки ‒ 847 (+6) од.«На Бахмутському напрямку противник веде обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. В районі Кліщіївки маємо певні успіхи. Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв км», – повідомила заступниця міністра оборониЩоквартально 5 жінок матимуть змогу отримати безоплатну консультацію та огляд у онкогінеколога вищої категорії із понад 20-річним досвідому медичному центрі «Благомед» в Луцьку.Це стало можливим завдяки ініціативі Фонду боротьби з раком у співпраці з медцентром.Жительці села Борохів Підгайцівської громадисьогодні, 4 вересня, виповнилось 102 роки.Доброта – секрет довголіття, якою пані Лідія щедро обдаровує рідних і близьких. Бажаємо в день народження здоров'я, сил, мужності відзначити наступний день народження в мирній і вільній Україні!Шкільні автобуси для довезення дітей сьогодні, 4 вересня, отримали представники Рожищенської, Локачинської та Підгайцівської громад.За минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 3 810 російських окупантів та 80 ворожих танків.У період з 28 серпня по 3 вересня Збройні сили ліквідували:• 3 810 військових рф (умовно 8 батальйонів);• 80 танків (умовно 3 танкових батальйони);• 101 бойову броньовану машину (умовно 3 мотострілецьких батальйони);• 186 артилерійських установок (умовно 10 артилерійських дивізіонів);• 32 ракети.По допомогу родиназвернулася до Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова. Тут юнакові ще рік тому мали планово пересадити нирку. Донором був готовий стати батько — його орган ідеально підходить синові. Утім, напередодні операції Сашко перехворів на ковід і ослаб ще більше. Стан дитини не дозволяв виконати трансплантацію. І погіршився настільки, що юнак опинився у реанімації. Відтоді почався складний та довгий період лікування, аби вибороти в хвороби час ремісії і все ж провести пересадку. І цей шанс таки випав. Після довгих місяців цілодобового медичного догляду, стан Сашка вдалося стабілізувати.У сім’їнемає військовослужбовців. Проте молоді батьки,та, які волонтерять для ЗСУ, змогли вже змалку прищепити синові любов до Батьківщини. Результат їхнього виховання уже дає вартісні плоди. Так, разом із мамою хлопчик перед початком навчального року поїхав у Ковель на закупи речей, необхідних до школи. Завершивши свої справи, вони пішли на автовокзал очікувати маршрутку до села.«І тут Тимур просить у мене, щоб я купила декілька гарних цукерок. Не розуміла, навіщо вони йому треба, адже ми вже придбали додому досить багато всього смачненького. Та було очевидно – це вкрай важливо для нього. Тож виконала його забаганку. Після чого дитина по черзі підійшла до усіх воїнів, котрих побачила в зоні очікування, й продемонструвала зі словами «Слава Україні!» популярний тік-токівський жест – вітання кулачком до кулачка. От затискає в маленькій долоньці цукерку і, торкаючись до руки військового, розкриває пальчики та віддає йому схований солодкий сюрприз», – розповідає мама.