Сили оборони знищили за тиждень 3 810 росіян та 80 ворожих танків

Сили оборони знищили за тиждень 3 810 росіян та 80 ворожих танків
За минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 3 810 російських окупантів та 80 ворожих танків.

Про це повідомляє Military Media Center.

Згідно з повідомленням, у період з 28 серпня по 3 вересня Збройні сили ліквідували:

3 810 військових рф (умовно 8 батальйонів);

80 танків (умовно 3 танкових батальйони);

101 бойову броньовану машину (умовно 3 мотострілецьких батальйони);

186 артилерійських установок (умовно 10 артилерійських дивізіонів);

32 ракети.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 265 120 військових.

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Теги: Росія, Україна, війна
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