Сили оборони знищили за тиждень 3 810 росіян та 80 ворожих танків





Про це повідомляє Military Media Center.



Згідно з повідомленням, у період з 28 серпня по 3 вересня Збройні сили ліквідували:



3 810 військових рф (умовно 8 батальйонів);



80 танків (умовно 3 танкових батальйони);



101 бойову броньовану машину (умовно 3 мотострілецьких батальйони);



186 артилерійських установок (умовно 10 артилерійських дивізіонів);



32 ракети.



Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 265 120 військових.

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