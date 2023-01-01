Біля Луцька відбулися змагання з риболовлі для дітей: хто переміг

Біля Луцька відбулися змагання з риболовлі для дітей: хто переміг
На Волині організували щорічний благодійний турнір з ловлі риби серед юніорів — Luchesk Junior Fishing-2023.

Захід відбувся біля водойми в селі Липини Луцького району, розповів Суспільному організатор змагань, майстер спорту України з риболовного спорту Павло Хвас.

За безпекою на воді стежили волинські рятувальники. До заходу, з його слів, долучилося більш як пів сотні учасників, серед яких і шестеро дівчат, котрі змагалися в риболовлі поплавцевою вудкою.

На змагання разом із дітьми приїхали батьки, багато хто був учасником уже не вперше. Наймолодшим учасникам було п'ять років. Загалом першість виборювали учасники у двох вікових категоріях – до 10 років і від 11 до 15 років.

Як зазначив член збірної України Павло Хвас, серед тих, хто завітав – жителі Луцька, а також Волинської й Рівненської областей. Принципи й правила в юніорському турнірі прирівнювалися до стандартних змагань зі спортивної риболовлі. Кожен учасник ловив рибу у своєму секторі.

На гачок учасникам потрапляли плітка, червонопірка, йорж, а найчастіше «клював» канадський сомик. Змагання відбувались у два тури.

Між турами учасників і гостей пригощали гарячими стравами з польової кухні та квасом. У підсумку переможцями змагань з молодшої групи стали:

1 місце — Владислав Маліков (5 років);
2 місце — Андрій Тимощук (8 років);
3 місце — Тимофій Матвійчук (8 років).

У старшій групі "золото" дісталося 15-річному Михайлу Онищуку, "срібло" — 11-річному Дарію Клепаку, "бронза" — 13-річному Арсенію Шахновському. Чемпіонів турніру нагородили кубками, призери й інші учасники отримали грамоти та подарунки.
Біля Луцька відбулися змагання з риболовлі для дітей: хто переміг

Як додав організатор Павло Хвас, західна Волині організували втретє. Турнір проводиться із благодійною метою, виручені під час заходу кошти організатори передадуть благодійному фонду "З Богом у серці" для допомоги дітям, які боряться з важкими онкологічними недугами.
Біля Луцька відбулися змагання з риболовлі для дітей: хто переміг
Біля Луцька відбулися змагання з риболовлі для дітей: хто переміг

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Теги: Волинь, риболовля, діти
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