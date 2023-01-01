Біля Луцька відбулися змагання з риболовлі для дітей: хто переміг





Захід відбувся біля водойми в селі Липини Луцького району, розповів Павло Хвас.



За безпекою на воді стежили волинські рятувальники. До заходу, з його слів, долучилося більш як пів сотні учасників, серед яких і шестеро дівчат, котрі змагалися в риболовлі поплавцевою вудкою.



На змагання разом із дітьми приїхали батьки, багато хто був учасником уже не вперше. Наймолодшим учасникам було п'ять років. Загалом першість виборювали учасники у двох вікових категоріях – до 10 років і від 11 до 15 років.



Як зазначив член збірної України Павло Хвас, серед тих, хто завітав – жителі Луцька, а також Волинської й Рівненської областей. Принципи й правила в юніорському турнірі прирівнювалися до стандартних змагань зі спортивної риболовлі. Кожен учасник ловив рибу у своєму секторі.



На гачок учасникам потрапляли плітка, червонопірка, йорж, а найчастіше «клював» канадський сомик. Змагання відбувались у два тури.



Між турами учасників і гостей пригощали гарячими стравами з польової кухні та квасом. У підсумку переможцями змагань з молодшої групи стали:



1 місце — Владислав Маліков (5 років);

2 місце — Андрій Тимощук (8 років);

3 місце — Тимофій Матвійчук (8 років).



У старшій групі "золото" дісталося 15-річному Михайлу Онищуку, "срібло" — 11-річному Дарію Клепаку, "бронза" — 13-річному Арсенію Шахновському. Чемпіонів турніру нагородили кубками, призери й інші учасники отримали грамоти та подарунки.



Як додав організатор Павло Хвас, західна Волині організували втретє. Турнір проводиться із благодійною метою, виручені під час заходу кошти організатори передадуть благодійному фонду "З Богом у серці" для допомоги дітям, які боряться з важкими онкологічними недугами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині організували щорічний благодійний турнір з ловлі риби серед юніорів — Luchesk Junior Fishing-2023.Захід відбувся біля водойми в селі Липини Луцького району, розповів Суспільному організатор змагань, майстер спорту України з риболовного спортуЗа безпекою на воді стежили волинські рятувальники. До заходу, з його слів, долучилося більш як пів сотні учасників, серед яких і шестеро дівчат, котрі змагалися в риболовлі поплавцевою вудкою.На змагання разом із дітьми приїхали батьки, багато хто був учасником уже не вперше. Наймолодшим учасникам було п'ять років. Загалом першість виборювали учасники у двох вікових категоріях – до 10 років і від 11 до 15 років.Як зазначив член збірної України Павло Хвас, серед тих, хто завітав – жителі Луцька, а також Волинської й Рівненської областей. Принципи й правила в юніорському турнірі прирівнювалися до стандартних змагань зі спортивної риболовлі. Кожен учасник ловив рибу у своєму секторі.На гачок учасникам потрапляли плітка, червонопірка, йорж, а найчастіше «клював» канадський сомик. Змагання відбувались у два тури.Між турами учасників і гостей пригощали гарячими стравами з польової кухні та квасом. У підсумку переможцями змагань з молодшої групи стали:1 місце —(5 років);2 місце —(8 років);3 місце —(8 років).У старшій групі "золото" дісталося 15-річному, "срібло" — 11-річному, "бронза" — 13-річному. Чемпіонів турніру нагородили кубками, призери й інші учасники отримали грамоти та подарунки.Як додав організатор Павло Хвас, західна Волині організували втретє. Турнір проводиться із благодійною метою, виручені під час заходу кошти організатори передадуть благодійному фонду "З Богом у серці" для допомоги дітям, які боряться з важкими онкологічними недугами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію