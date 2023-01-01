Довгожителька з Волині відсвяткувала 102-річчя. ФОТО

Лідії Драганчук сьогодні, 4 вересня, виповнилось 102 роки.



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"Сьогодні вітаємо з Днем народження довгожительку села Борохів Підгайцівської громади Лідію Драганчук, якій виповнилось 102 роки.

Волинянка народилася 4 вересня 1921року і постійно жила у Борохові.

Доброта - секрет довголіття, якою Лідія Драганчук щедро обдаровує рідних і близьких. Бажаємо в день народження здоров'я, сил, мужності відзначити наступний день народження в мирній і вільній Україні!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жительці села Борохів Підгайцівської громадисьогодні, 4 вересня, виповнилось 102 роки.Про це повідомили у громаді."Сьогодні вітаємо з Днем народження довгожительку села Борохів Підгайцівської громади Лідію Драганчук, якій виповнилось 102 роки.Волинянка народилася 4 вересня 1921року і постійно жила у Борохові.Доброта - секрет довголіття, якою Лідія Драганчук щедро обдаровує рідних і близьких. Бажаємо в день народження здоров'я, сил, мужності відзначити наступний день народження в мирній і вільній Україні!" - йдеться в повідомленні.

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