Довгожителька з Волині відсвяткувала 102-річчя. ФОТО

Довгожителька з Волині відсвяткувала 102-річчя. ФОТО
Жительці села Борохів Підгайцівської громади Лідії Драганчук сьогодні, 4 вересня, виповнилось 102 роки.

Про це повідомили у громаді.

"Сьогодні вітаємо з Днем народження довгожительку села Борохів Підгайцівської громади Лідію Драганчук, якій виповнилось 102 роки.
Волинянка народилася 4 вересня 1921року і постійно жила у Борохові.
Доброта - секрет довголіття, якою Лідія Драганчук щедро обдаровує рідних і близьких. Бажаємо в день народження здоров'я, сил, мужності відзначити наступний день народження в мирній і вільній Україні!" - йдеться в повідомленні.
Довгожителька з Волині відсвяткувала 102-річчя. ФОТО
Довгожителька з Волині відсвяткувала 102-річчя. ФОТО

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Теги: Волинь, довгожителька
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