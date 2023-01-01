Довгожителька з Волині відсвяткувала 102-річчя. ФОТО
Сьогодні, 18:12
Жительці села Борохів Підгайцівської громади Лідії Драганчук сьогодні, 4 вересня, виповнилось 102 роки.
Про це повідомили у громаді.
"Сьогодні вітаємо з Днем народження довгожительку села Борохів Підгайцівської громади Лідію Драганчук, якій виповнилось 102 роки.
Волинянка народилася 4 вересня 1921року і постійно жила у Борохові.
Доброта - секрет довголіття, якою Лідія Драганчук щедро обдаровує рідних і близьких. Бажаємо в день народження здоров'я, сил, мужності відзначити наступний день народження в мирній і вільній Україні!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у громаді.
"Сьогодні вітаємо з Днем народження довгожительку села Борохів Підгайцівської громади Лідію Драганчук, якій виповнилось 102 роки.
Волинянка народилася 4 вересня 1921року і постійно жила у Борохові.
Доброта - секрет довголіття, якою Лідія Драганчук щедро обдаровує рідних і близьких. Бажаємо в день народження здоров'я, сил, мужності відзначити наступний день народження в мирній і вільній Україні!" - йдеться в повідомленні.
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