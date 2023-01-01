На Волині попрощалися з Героєм Миколою Харієм

Микола Харій.



Про це Борис Карпус.



"Сьогодні ми віддали шану та назавжди попрощалися з Героєм Миколою Харієм. Мешканець селища Благодатного мужньо та самовіддано боронив українську землю від окупантів. Загинув, виконуючи військовий обов'язок на Луганщині. На жаль, без батька залишилося двоє дітей, дружина втратила люблячого чоловіка, мати - рідного сина. Щиро співчуваємо рідним, близьким та побратимам солдата", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще один волинський захисник поповнив лави небесного війська, ГеройПро це повідомив міський голова Нововолинська"Сьогодні ми віддали шану та назавжди попрощалися з Героєм Миколою Харієм. Мешканець селища Благодатного мужньо та самовіддано боронив українську землю від окупантів. Загинув, виконуючи військовий обов'язок на Луганщині. На жаль, без батька залишилося двоє дітей, дружина втратила люблячого чоловіка, мати - рідного сина. Щиро співчуваємо рідним, близьким та побратимам солдата", - йдеться в повідомленні.

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