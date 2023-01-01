На Волині попрощалися з Героєм Миколою Харієм

На Волині попрощалися з Героєм Миколою Харієм
Ще один волинський захисник поповнив лави небесного війська, Герой Микола Харій.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сьогодні ми віддали шану та назавжди попрощалися з Героєм Миколою Харієм. Мешканець селища Благодатного мужньо та самовіддано боронив українську землю від окупантів. Загинув, виконуючи військовий обов'язок на Луганщині. На жаль, без батька залишилося двоє дітей, дружина втратила люблячого чоловіка, мати - рідного сина. Щиро співчуваємо рідним, близьким та побратимам солдата", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощалися з Героєм Миколою Харієм
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Харієм

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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