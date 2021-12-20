Три громади на Волині отримали шкільні автобуси. ФОТО
Сьогодні, 17:42
Шкільні автобуси для довезення дітей сьогодні, 4 вересня, отримали представники Рожищенської, Локачинської та Підгайцівської громад.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Це громади, де на сьогодні найбільш гостро стоїть питання підвезення дітей та педагогів до закладів освіти, адже на військові потреби вилучено 10 шкільних автобусів. Окрім цього, здійснено значні кроки щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти.
Їх придбання стало можливим завдяки коштам державної субвенції та співфінансуванню з місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.
Загалом цьогоріч Волинь отримає 26 нових шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ, що дасть можливість забезпечити організованим підвезенням понад 1,2 тис. здобувачів освіти.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Це громади, де на сьогодні найбільш гостро стоїть питання підвезення дітей та педагогів до закладів освіти, адже на військові потреби вилучено 10 шкільних автобусів. Окрім цього, здійснено значні кроки щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти.
Їх придбання стало можливим завдяки коштам державної субвенції та співфінансуванню з місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.
Загалом цьогоріч Волинь отримає 26 нових шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ, що дасть можливість забезпечити організованим підвезенням понад 1,2 тис. здобувачів освіти.
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