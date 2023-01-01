Судитимуть п'яного волинянина, який скоїв смертельну аварію

Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, судитимуть.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення нетверезим 40-річним уродженцем Донецької області правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.Увечері 5 липня 2023 року тричі до цього судимий чоловік, пребуваючи в стані алкогольного спяніння за кермом технічно не справного моторолера марки «Delta» без реєстраційного номерного знаку, на автодорозі неподалік села Поповичі Ковельського району не впорався з керуванням.Моторолер упав, а його 40-річний пасажир, який, як і водій, був без мотошолома, отримав травми.Згодом, 16 липня 2023 року, потерпілий помер у лікарні.Невдовзі водій постане перед судом.санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від пяти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.