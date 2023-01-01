Судитимуть п'яного волинянина, який скоїв смертельну аварію

Судитимуть п'яного волинянина, який скоїв смертельну аварію
Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, судитимуть.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення нетверезим 40-річним уродженцем Донецької області правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Увечері 5 липня 2023 року тричі до цього судимий чоловік, пребуваючи в стані алкогольного спяніння за кермом технічно не справного моторолера марки «Delta» без реєстраційного номерного знаку, на автодорозі неподалік села Поповичі Ковельського району не впорався з керуванням.

Моторолер упав, а його 40-річний пасажир, який, як і водій, був без мотошолома, отримав травми.

Згодом, 16 липня 2023 року, потерпілий помер у лікарні.

Невдовзі водій постане перед судом.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від пяти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.


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Теги: Волинь, водій, прокуратура
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