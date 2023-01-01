На автовокзалі у Ковелі хлопчик пригощав усіх військовослужбовців цукерками

Тимура Дарчика із села Сошичне Камінь-Каширського району приємно вразив та розчулив десятки людей на автовокзалі в Ковелі, а для військовослужбовців став прикладом небайдужості до їхньої долі та стимулюючим підтвердженням, що мають за кого боротись далі.



Про це пише Іванна Гайдучик в газеті



У сім’ї Дарчиків немає військовослужбовців. Проте молоді батьки, Анатолій та Яна, які волонтерять для ЗСУ, змогли вже змалку прищепити синові любов до Батьківщини. Результат їхнього виховання уже дає вартісні плоди. Так, разом із мамою хлопчик перед початком навчального року поїхав у Ковель на закупи речей, необхідних до школи. Завершивши свої справи, вони пішли на автовокзал очікувати маршрутку до села.



"І тут Тимур просить у мене, щоб я купила декілька гарних цукерок. Не розуміла, навіщо вони йому треба, адже ми вже придбали додому досить багато всього смачненького. Та було очевидно – це вкрай важливо для нього. Тож виконала його забаганку. Після чого дитина по черзі підійшла до усіх воїнів, котрих побачила в зоні очікування, й продемонструвала зі словами «Слава Україні!» популярний тік-токівський жест – вітання кулачком до кулачка. От затискає в маленькій долоньці цукерку і, торкаючись до руки військового, розкриває пальчики та віддає йому схований солодкий сюрприз.







Це були такі відчуття, такі емоції з обох сторін! Син прибіг до мене зі сльозами на очах. Мене дуже втішив його вчинок, бо він росте чуйною особистістю, свідомим громадянином. А через кілька хвилин до нас підійшов один зі згаданих захисників. Каже «Слава нації!» та знімає з руки свого браслета і дарує його на згадку Тимурчику. Повірте, в той момент плакали всі люди, які були там присутні. Це таке переосмислення цінностей! А ще один боєць із пораненою ногою, який пересувався на візочку, міцно обняв хлопчика, як власного сина. Подякував малому та побажав, аби той завжди залишався таким щирим", – ділиться історією зі свого життя Яна Дарчик.



Даруйте усюди повагу та підтримку нашим захисникам, навіть банальними діями, це їх окриляє!

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