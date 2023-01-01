Критичну інфраструктуру Волині готують до ймовірних аварійних вимкнень електроенергії

Критичну інфраструктуру Волині готують до ймовірних аварійних вимкнень електроенергії
На Волині триває підготовка до початку опалювального сезону 2023-2024 рр. Зокрема, рівень готовності становить 83%.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

У зв’язку з воєнним станом – особлива увага до об’єктів критичної інфраструктури, а саме підприємств, що надають послуги з тепло-, водо-, електро- та газопостачання.

Відтак підприємства критичної інфраструктури підготували резервні джерела живлення електричної енергії для власних потреб на випадок аварійних вимкнень.

Окрім того, з метою проведення аварійно-відновлювальних робіт створили резерв обладнання та матеріалів, а також формують аварійні бригади.

Всі види робіт, які забезпечують безперебійне постачання послуг, плануємо завершити до 1 жовтня 2023р.

"Разом із тим, маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв під час проходження нового опалювального сезону", - написав Погуляйко.

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Теги: Юрій Погуляйко, опалювальний сезон
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