Критичну інфраструктуру Волині готують до ймовірних аварійних вимкнень електроенергії

На Волині триває підготовка до початку опалювального сезону 2023-2024 рр. Зокрема, рівень готовності становить 83%.Про це повідомив начальник Волинської ОВАУ зв’язку з воєнним станом – особлива увага до об’єктів критичної інфраструктури, а саме підприємств, що надають послуги з тепло-, водо-, електро- та газопостачання.Відтак підприємства критичної інфраструктури підготували резервні джерела живлення електричної енергії для власних потреб на випадок аварійних вимкнень.Окрім того, з метою проведення аварійно-відновлювальних робіт створили резерв обладнання та матеріалів, а також формують аварійні бригади.Всі види робіт, які забезпечують безперебійне постачання послуг, плануємо завершити до 1 жовтня 2023р."Разом із тим, маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв під час проходження нового опалювального сезону", - написав Погуляйко.