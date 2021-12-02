Жінки з Волині можуть безоплатно обстежитися в онкогінеколога
Сьогодні, 16:11
Щоквартально 5 жінок матимуть змогу отримати безоплатну консультацію та огляд у онкогінеколога вищої категорії із понад 20-річним досвідом Оксани Гринчук у медичному центрі «Благомед» в Луцьку.
Це стало можливим завдяки ініціативі Фонд боротьби з раком у співпраці з медцентром, повідомляють на сторінці фонду.
Онкогінеколог консультує з приводу:
• фонових передракових станів зовнішніх статевих органів;
• запальних та передракових захворювань піхви, ерозій шийки матки, дисплазії (слабкого, помірного, важкого ступеня).
• порушень ОМЦ (ациклічні маткові кровотечі, оліго-, дисменореї).
• поліпів шийки матки, тіла матки (діагностична гістероскопія, гістерорезектоскопія під в/в знечуленням, конізація шийки матки).
У фонді боротьби з раком наголошують, що онкогінеколог – це лікар, який спеціалізується на діагностиці, лікуванні та профілактиці саме онкологічних захворювань жіночої репродуктивної системи. Просять мати це на увазі, звертаючись для запису.
Як отримати направлення на безоплатний огляд:
Потрібно написати повідомлення на сторінку Фонд боротьби з раком у фейсбуці, аргументуючи свою потребу у направленні.
Після отримання направлення від Фонду боротьби з раком зателефонувати за вказаними у направленні телефонними номерами МЦ «Благомед», щоб обрати зручний час для обстеження.
Показати направлення адміністратору МЦ «Благомед» під час запланованого візиту у медзаклад.
Наразі оголосили про старт осіннього проєкту «5 безоплатних оглядів ОНКОГІНЕКОЛОГА».
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Це стало можливим завдяки ініціативі Фонд боротьби з раком у співпраці з медцентром, повідомляють на сторінці фонду.
Онкогінеколог консультує з приводу:
• фонових передракових станів зовнішніх статевих органів;
• запальних та передракових захворювань піхви, ерозій шийки матки, дисплазії (слабкого, помірного, важкого ступеня).
• порушень ОМЦ (ациклічні маткові кровотечі, оліго-, дисменореї).
• поліпів шийки матки, тіла матки (діагностична гістероскопія, гістерорезектоскопія під в/в знечуленням, конізація шийки матки).
У фонді боротьби з раком наголошують, що онкогінеколог – це лікар, який спеціалізується на діагностиці, лікуванні та профілактиці саме онкологічних захворювань жіночої репродуктивної системи. Просять мати це на увазі, звертаючись для запису.
Як отримати направлення на безоплатний огляд:
Потрібно написати повідомлення на сторінку Фонд боротьби з раком у фейсбуці, аргументуючи свою потребу у направленні.
Після отримання направлення від Фонду боротьби з раком зателефонувати за вказаними у направленні телефонними номерами МЦ «Благомед», щоб обрати зручний час для обстеження.
Показати направлення адміністратору МЦ «Благомед» під час запланованого візиту у медзаклад.
Наразі оголосили про старт осіннього проєкту «5 безоплатних оглядів ОНКОГІНЕКОЛОГА».
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