Жінки з Волині можуть безоплатно обстежитися в онкогінеколога

Оксани Гринчук у медичному центрі «Благомед» в Луцьку.



Це стало можливим завдяки ініціативі Фонд боротьби з раком у співпраці з медцентром,



Онкогінеколог консультує з приводу:



• фонових передракових станів зовнішніх статевих органів;

• запальних та передракових захворювань піхви, ерозій шийки матки, дисплазії (слабкого, помірного, важкого ступеня).

• порушень ОМЦ (ациклічні маткові кровотечі, оліго-, дисменореї).

• поліпів шийки матки, тіла матки (діагностична гістероскопія, гістерорезектоскопія під в/в знечуленням, конізація шийки матки).



У фонді боротьби з раком наголошують, що онкогінеколог – це лікар, який спеціалізується на діагностиці, лікуванні та профілактиці саме онкологічних захворювань жіночої репродуктивної системи. Просять мати це на увазі, звертаючись для запису.



Як отримати направлення на безоплатний огляд:



Потрібно написати повідомлення на



Після отримання направлення від Фонду боротьби з раком зателефонувати за вказаними у направленні телефонними номерами МЦ «Благомед», щоб обрати зручний час для обстеження.



Показати направлення адміністратору МЦ «Благомед» під час запланованого візиту у медзаклад.



Наразі оголосили про старт осіннього проєкту «5 безоплатних оглядів ОНКОГІНЕКОЛОГА».

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