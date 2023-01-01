Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 5 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі 10-12°, вдень 21-23. По області - вночі 8-13°, вдень - 19-24°.
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 5 вересня відзначається день святого Лупа. Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі: якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано; якщо ж журавлі полетять низько – зима буде теплою; полетять високо – холодною; якщо летять низько, швидко, мовчки – чекайте незабаром негоди.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі 10-12°, вдень 21-23. По області - вночі 8-13°, вдень - 19-24°.
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 5 вересня відзначається день святого Лупа. Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі: якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано; якщо ж журавлі полетять низько – зима буде теплою; полетять високо – холодною; якщо летять низько, швидко, мовчки – чекайте незабаром негоди.
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