Не існує ядерної зброї, яка б знищила таку велику країну, як Україна, – Резніков
Сьогодні, 20:25
Не існує ядерної зброї, яка знищить країну з такою великою територією, як Україна. Крім того, не відомо в якому стані вона у росії.
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков, пише Суспільне.
"Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, у нас велика територія. Ще питання, в якому вона у них стані. У 1998 році росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні", — сказав він.
На думку міністра, жодна ядерна бомба не здолає спротив українців, вони не пробачать росіянам їхні злочини.
"Дивіться, ті злочини, які вони скоїли на сході України і на півдні, де переважно жило російськомовне населення — Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони чинять спротив, хлопці воюють, тому що росіяни — вороги, їм ніхто не простить, їм ніхто не подарує. Вже покоління ростуть, для яких росіянин — це ворог, вони на десятиліття прокляті для всього світу, не можуть прокляті виграти, це нереально", — сказав він.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що росія може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї на тлі розміщення таких озброєнь у Білорусі.
У липні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що управління не бачить ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.
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Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков, пише Суспільне.
"Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, у нас велика територія. Ще питання, в якому вона у них стані. У 1998 році росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні", — сказав він.
На думку міністра, жодна ядерна бомба не здолає спротив українців, вони не пробачать росіянам їхні злочини.
"Дивіться, ті злочини, які вони скоїли на сході України і на півдні, де переважно жило російськомовне населення — Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони чинять спротив, хлопці воюють, тому що росіяни — вороги, їм ніхто не простить, їм ніхто не подарує. Вже покоління ростуть, для яких росіянин — це ворог, вони на десятиліття прокляті для всього світу, не можуть прокляті виграти, це нереально", — сказав він.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що росія може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї на тлі розміщення таких озброєнь у Білорусі.
У липні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що управління не бачить ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.
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