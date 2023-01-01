Не існує ядерної зброї, яка б знищила таку велику країну, як Україна, – Резніков





Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков, пише



"Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, у нас велика територія. Ще питання, в якому вона у них стані. У 1998 році росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні", — сказав він.



На думку міністра, жодна ядерна бомба не здолає спротив українців, вони не пробачать росіянам їхні злочини.



"Дивіться, ті злочини, які вони скоїли на сході України і на півдні, де переважно жило російськомовне населення — Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони чинять спротив, хлопці воюють, тому що росіяни — вороги, їм ніхто не простить, їм ніхто не подарує. Вже покоління ростуть, для яких росіянин — це ворог, вони на десятиліття прокляті для всього світу, не можуть прокляті виграти, це нереально", — сказав він.



Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що росія може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї на тлі розміщення таких озброєнь у Білорусі.



У липні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що управління не бачить ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.

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