У Луцькому ТРЦ нетверезі молодики чіплялися до відвідувачів – поліція відреагувала





Про це повідомили у



На зауваження поліцейських не реагували, продовжували вчиняти правопорушення та не виконували законних вимог охоронців порядку. Інспектори прийняли рішення доставити порушників до відділу поліції для припинення правопорушення, встановлення їх осіб та складання адміністративних матеріалів.



Отож, на обох чоловіків патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського), за ч. 1 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях), за ч. 2 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у громадському місці вчинене двічі протягом року) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.



«Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян передбачають відповідальність!» – нагадують патрульні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 3 вересня в одному із торгово-розважальних центрів Луцька двоє молодиків у стані сп’яніння розпивали алкогольні напої, чіплялися до громадян, вживали нецензурну лексику та агресивно поводилися.Про це повідомили у патрульній поліції На зауваження поліцейських не реагували, продовжували вчиняти правопорушення та не виконували законних вимог охоронців порядку. Інспектори прийняли рішення доставити порушників до відділу поліції для припинення правопорушення, встановлення їх осіб та складання адміністративних матеріалів.Отож, на обох чоловіків патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського), за ч. 1 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях), за ч. 2 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у громадському місці вчинене двічі протягом року) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.«Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян передбачають відповідальність!» – нагадують патрульні.

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