На Соборності ледь не сталася пожежа через залишену на плиті їжу

Сьогодні о 16:47 до Служби порятунку 101 надійшла інформація, що з вікна квартири на 2-му поверсі багатоквартирного будинку на проспекті Соборності у Луцьку іде дим.На місце події направлено рятувальників міської 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборні за допомогою драбини через вікно потрапили в приміщення, з якого йшов дим, повідомляє пресслужба ДСНС Волині.На місці події встановлено, що мешканець квартири з необережності лишив на включеній плиті вечерю, в результаті чого відбулося підгоряння їжі.Завдяки швидким та злагодженим діям фахівців ДСНС пожежі вдалось запобігти, постраждалих немає.