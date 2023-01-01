На Соборності ледь не сталася пожежа через залишену на плиті їжу
Сьогодні, 22:29
Сьогодні о 16:47 до Служби порятунку 101 надійшла інформація, що з вікна квартири на 2-му поверсі багатоквартирного будинку на проспекті Соборності у Луцьку іде дим.
На місце події направлено рятувальників міської 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборні за допомогою драбини через вікно потрапили в приміщення, з якого йшов дим, повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
На місці події встановлено, що мешканець квартири з необережності лишив на включеній плиті вечерю, в результаті чого відбулося підгоряння їжі.
Завдяки швидким та злагодженим діям фахівців ДСНС пожежі вдалось запобігти, постраждалих немає.
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На місце події направлено рятувальників міської 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборні за допомогою драбини через вікно потрапили в приміщення, з якого йшов дим, повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
На місці події встановлено, що мешканець квартири з необережності лишив на включеній плиті вечерю, в результаті чого відбулося підгоряння їжі.
Завдяки швидким та злагодженим діям фахівців ДСНС пожежі вдалось запобігти, постраждалих немає.
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