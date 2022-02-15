Мітингували проти її призначення: педагогам навчального центру на Волині представили нову директорку

Юлію Гринчук.



Про це вона особисто розповіла зібралися на акцію протесту під обласною радою.



4 вересня о 9:00 актовий зал навчально-реабілітаційного центру був порожній, нікого з педагогів не було, – каже кореспондентка, яка поїхала в Крупу.



Юлія Гринчук про ситуацію каже так: специфіка навчального закладу не дозволяє просто зібрати весь колектив для представлення, бо кожна дитина має бути під наглядом: і під час перерви, і на уроці. З її слів, налаштована працювати і шукати спільну мову з колективом.



Навчально-реабілітаційний центр у селі Крупа працює з 2007 року. Наразі тут навчається майже сотня вихованців, працює 46 педагогів, каже новопризначена директорка закладу Юлія Гринчук.







Для представлення колективу нового керівника до навчального закладу приїхав заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт. Каже: через те, що колектив не зібрався в актовому залі, прийняв рішення пройтися по всіх кабінетах і познайомити з новою директоркою кожного вчителя особисто.



За словами заступниці директора з навчальної роботи Лілії Суходольської, усі працівники сьогодні на роботі, працюють. Каже: про подальші дії колективу поки не готова говорити, бо психологічно важко.



"Ми йшли пліч-о-пліч дуже довгі роки. Ми вже зріднилися, розумієте? То є сім’я. Ви уявляєте, як з сім’ї хтось кудись іде? Не можна так, розумієте чи ні", – каже Лілія Суходольська.



Вчителька початкових класів Оксана Левчук каже, що колишній директор Олег Дацюк був дуже компетентним, фаховим і мудрим керівником. Додає: головне завдання педагогів виховувати й навчати діток.



Двоє дітей Наталії, мешканки села Підгайці навчаються у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі. Жінка каже: думку батьків при призначенні нового директора не запитали, особисто вона підтримує попереднього керівника Олега Дацюка.



Колишній директор Олег Дацюк телефоном розповів, що готує документи до суду, щоб оскаржувати рішення конкурсної комісії щодо призначення нової керівниці закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 вересня о 9:00 в Крупієвському навчально-реабілітаційному центрі мали представити колективу нову директоркуПро це вона особисто розповіла Суспільному 1 вересня, коли декілька десятків працівників НРЦ через незгоду з її призначеннямпід обласною радою.4 вересня о 9:00 актовий зал навчально-реабілітаційного центру був порожній, нікого з педагогів не було, – каже кореспондентка, яка поїхала в Крупу.Юлія Гринчук про ситуацію каже так: специфіка навчального закладу не дозволяє просто зібрати весь колектив для представлення, бо кожна дитина має бути під наглядом: і під час перерви, і на уроці. З її слів, налаштована працювати і шукати спільну мову з колективом.Навчально-реабілітаційний центр у селі Крупа працює з 2007 року. Наразі тут навчається майже сотня вихованців, працює 46 педагогів, каже новопризначена директорка закладу Юлія Гринчук.Для представлення колективу нового керівника до навчального закладу приїхав заступник голови обласної ради. Каже: через те, що колектив не зібрався в актовому залі, прийняв рішення пройтися по всіх кабінетах і познайомити з новою директоркою кожного вчителя особисто.За словами заступниці директора з навчальної роботи, усі працівники сьогодні на роботі, працюють. Каже: про подальші дії колективу поки не готова говорити, бо психологічно важко."Ми йшли пліч-о-пліч дуже довгі роки. Ми вже зріднилися, розумієте? То є сім’я. Ви уявляєте, як з сім’ї хтось кудись іде? Не можна так, розумієте чи ні", – каже Лілія Суходольська.Вчителька початкових класівкаже, що колишній директор Олег Дацюк був дуже компетентним, фаховим і мудрим керівником. Додає: головне завдання педагогів виховувати й навчати діток.Двоє дітей Наталії, мешканки села Підгайці навчаються у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі. Жінка каже: думку батьків при призначенні нового директора не запитали, особисто вона підтримує попереднього керівникаКолишній директор Олег Дацюк телефоном розповів, що готує документи до суду, щоб оскаржувати рішення конкурсної комісії щодо призначення нової керівниці закладу.

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