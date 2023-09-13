У росії виникли проблеми з виробництвом ракет повітряного базування, – британська розвідка

У росії виникли проблеми з виробництвом ракет повітряного базування, – британська розвідка
У росії виникли проблеми з виробництвом ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (ракети Х-101, Х-102 за позначенням НАТО) через санкції і поспіх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

У звіті зазначається, що на фотографіях з відкритих джерел від 31 березня 2024 року видно уламки ракети, які впали на полі в Саратовській області (рф). Спочатку вважалося, що це можуть бути уламки українського безпілотника, однак більш ретельний огляд показав, що це, найімовірніше, фрагменти російської крилатої ракети повітряного базування AS-23a KODIAK (Х-101). На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області дислокуються російські бомбардувальники.

Аналітики розвідки вважають, що уламки, імовірно, є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше того ранку.

У Міноборони Британії зазначили, що ракети AS-23a KODIAK - російські високоточні боєприпаси із радіусом дії приблизно 4000 кілометрів. Саме ці ракети використовувала російська армія під час атак на українську енергетичну інфраструктуру.

"Високою є ймовірність несправності такої престижної ракети, що вказує на проблеми в її виробництві, які, ймовірно, виникли через санкції та поспіх задовольнити вимоги війни", – наголосили в британській розвідці.

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Теги: Росія, ракети, виробництво
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