У росії виникли проблеми з виробництвом ракет повітряного базування, – британська розвідка





Як передає



У звіті зазначається, що на фотографіях з відкритих джерел від 31 березня 2024 року видно уламки ракети, які впали на полі в Саратовській області (рф). Спочатку вважалося, що це можуть бути уламки українського безпілотника, однак більш ретельний огляд показав, що це, найімовірніше, фрагменти російської крилатої ракети повітряного базування AS-23a KODIAK (Х-101). На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області дислокуються російські бомбардувальники.



Аналітики розвідки вважають, що уламки, імовірно, є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше того ранку.



У Міноборони Британії зазначили, що ракети AS-23a KODIAK - російські високоточні боєприпаси із радіусом дії приблизно 4000 кілометрів. Саме ці ракети використовувала російська армія під час атак на українську енергетичну інфраструктуру.



"Високою є ймовірність несправності такої престижної ракети, що вказує на проблеми в її виробництві, які, ймовірно, виникли через санкції та поспіх задовольнити вимоги війни", – наголосили в британській розвідці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У росії виникли проблеми з виробництвом ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (ракети Х-101, Х-102 за позначенням НАТО) через санкції і поспіх.Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.У звіті зазначається, що на фотографіях з відкритих джерел від 31 березня 2024 року видно уламки ракети, які впали на полі в Саратовській області (рф). Спочатку вважалося, що це можуть бути уламки українського безпілотника, однак більш ретельний огляд показав, що це, найімовірніше, фрагменти російської крилатої ракети повітряного базування AS-23a KODIAK (Х-101). На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області дислокуються російські бомбардувальники.Аналітики розвідки вважають, що уламки, імовірно, є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше того ранку.У Міноборони Британії зазначили, що ракети AS-23a KODIAK - російські високоточні боєприпаси із радіусом дії приблизно 4000 кілометрів. Саме ці ракети використовувала російська армія під час атак на українську енергетичну інфраструктуру."Високою є ймовірність несправності такої престижної ракети, що вказує на проблеми в її виробництві, які, ймовірно, виникли через санкції та поспіх задовольнити вимоги війни", – наголосили в британській розвідці.

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